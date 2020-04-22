Арустамян: «Азмун и «Лацио» – это не слухи. Идет реальная работа»

Туда же Дзюбу отправляли... Неужели фамилии Азмун и Дзюба так похожи? Фейковая звезда не нужна Лацио, пусть "радует" Питер.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может перейти в «Лацио». Агент иранца находится в контакте с итальянским клубом.
«Лацио» в поисках нападающего. Про Азмуна – это не слухи, это реальная работа агента», – заверил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
- Азмуном также интересуются в АПЛ.
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.