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    Арустамян: «Азмун и «Лацио» – это не слухи. Идет реальная работа»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может перейти в «Лацио». Агент иранца находится в контакте с итальянским клубом.

    «Лацио» в поисках нападающего. Про Азмуна – это не слухи, это реальная работа агента», – заверил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    • Азмуном также интересуются в АПЛ.
    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    22.04.2020 22:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16340

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Туда же Дзюбу отправляли... Неужели фамилии Азмун и Дзюба так похожи? Фейковая звезда не нужна Лацио, пусть "радует" Питер.

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      Рейтинг: +2951

      Борат 49 минут назад

      Продать азмуна и сделать ставку на кокорина - неплохое решение ! Ещё и бабки будут усилить другие позиции ! Ну и поросей потом драть отгружая им пятёрку !!! Гыгы

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      Рейтинг: +16340

      DOCTOR PENALTY > Борат 31 минуту назад

      Ты как всегда прозорливый.

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      Рейтинг: +602

      Бoрат > Борат 28 минут назад

      Что бы усилить позиции - сейчас столько средств и в аптеке и в интернете , ты не волнуйся за свои проблемы , поможем , посоветуем . Гыгыгы . ( будешь драть всех и поросей и козочек и овечек , но лучше - вернись к нам натуралам мужской любви - аларм очень скучает ) . Гыгыгы

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