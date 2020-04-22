Арустамян: «Азмун и «Лацио» – это не слухи. Идет реальная работа»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может перейти в «Лацио». Агент иранца находится в контакте с итальянским клубом.

«Лацио» в поисках нападающего. Про Азмуна – это не слухи, это реальная работа агента», – заверил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.