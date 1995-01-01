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    Азмун интересен «Арсеналу» и «Эвертону»

    На форварда «Зенита» Сердара Азмуна появились новые претенденты из АПЛ.

    По информации Area Napoli, Азмуном заинтересовались «Арсенал» и «Эвертон». Лондонцы намерены заменить иранцем Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть «Арсенал» летом. «Зенит» потребует за нападающего от 30 до 35 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт. На игрока также претендуют «Вест Хэм», «Лестер Сити», «Атлетико» и «Севилья».

    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
    • Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.

    Источник: Area Napoli

    Ежедневная футбольная газета, издающаяся в Неаполе.

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3823

      Рубинище 4 минуты назад

      АПЛ эвские шейхи давно Азмуна на карандаше держат, видимо дошли слухи о интересе из Италии вот и зашевелились. Арсенал оч давно присматривается-если не утятина, то Зениту оч. больших усилий будет стоить, что бы его удержать.

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    • ...
      Рейтинг: +1149

      FENIX-SL 53 минуты назад

      ахавхахывхацхахцкахцвахцвахаывхахцхацхукахуцкахцуах
      АЗМУНОМ ЗАМЕНИТЬ ОБАМЕЯНГА И ЛЯКАЗЕТТА
      в это могут поверить только тупоголовые болелы зенита

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      Рейтинг: +3823

      Рубинище > FENIX-SL 3 минуты назад

      Помница когда пошли слухи про Зинченко и Ман.Сити- таких комментариев было полно.

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