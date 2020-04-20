Азмун интересен «Арсеналу» и «Эвертону»

На форварда «Зенита» Сердара Азмуна появились новые претенденты из АПЛ.

По информации Area Napoli, Азмуном заинтересовались «Арсенал» и «Эвертон». Лондонцы намерены заменить иранцем Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть «Арсенал» летом. «Зенит» потребует за нападающего от 30 до 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт. На игрока также претендуют «Вест Хэм», «Лестер Сити», «Атлетико» и «Севилья».