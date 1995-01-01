Азмун интересен «Арсеналу» и «Эвертону»

АПЛ эвские шейхи давно Азмуна на карандаше держат, видимо дошли слухи о интересе из Италии вот и зашевелились. Арсенал оч давно присматривается-если не утятина, то Зениту оч. больших усилий будет стоить, что бы его удержать.
На форварда «Зенита» Сердара Азмуна появились новые претенденты из АПЛ.
По информации Area Napoli, Азмуном заинтересовались «Арсенал» и «Эвертон». Лондонцы намерены заменить иранцем Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта, которые могут покинуть «Арсенал» летом. «Зенит» потребует за нападающего от 30 до 35 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Наполи» предложил Азмуну пятилетний контракт. На игрока также претендуют «Вест Хэм», «Лестер Сити», «Атлетико» и «Севилья».
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
- Рыночная стоимость футболиста – 14,5 миллиона евро.