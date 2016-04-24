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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 24 апреля 2016
Фиорентина
24.04.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
81'
Н. Калинич
39'
М. Манджукич
83'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
90'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Пенальти не реализован!
Н. Калинич
90'
88'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
М. Бадель
88'
84'
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Погба
84'
Желтая карточка
А. Мората
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Мората
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
М. Сарате
81'
72'
Желтая карточка
Д. Ругани
70'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
Замена
М. Фернандес
️️️️
К. Тельо
62'
Желтая карточка
Гонсало
57'
Замена
М. Сарате
️️️️
Й. Иличич
53'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
4
Томович
13
Астори
2
Гонсало
47
Бадель
6
Валеро
37
Тельо
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
3-3-2-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
99
Лемина
27
Эвра
28
Хедира
8
Погба
21
Дибала
9
Манджукич
47
Бадель
14
Ронкалья
14
Ронкалья
47
Бадель
37
Тельо
14
Фернандес
14
Фернандес
37
Тельо
72
Иличич
9
Сарате
9
Сарате
72
Иличич
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
8
Погба
27
Асамоа
27
Асамоа
8
Погба
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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