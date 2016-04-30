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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Фиорентина
Кьево - Фиорентина: обзор матча 30 апреля 2016
Кьево
30.04.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Фиорентина
80'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Фернандес
Замена
Л. Кастро
️️️️
Н. Ригони
80'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
78'
75'
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Б. Цесар
75'
74'
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Инглесе
69'
Замена
В. Бирса
️️️️
С. Пепе
66'
59'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Тельо
57'
Желтая карточка
М. Бадель
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
37'
Желтая карточка
М. Гобби
18'
17'
Желтая карточка
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-2-2-2
1
Биццарри
5
Гамберини
12
Цесар
18
Гобби
29
Каччиаторе
16
Радованович
69
Ригони
3
Пепе
56
Хетемай
45
Инглесе
31
Пеллисьер
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
3
Алонсо
47
Бадель
14
Фернандес
6
Валеро
37
Тельо
9
Сарате
9
Калинич
69
Ригони
19
Кастро
19
Кастро
69
Ригони
3
Пепе
23
Бирса
23
Бирса
3
Пепе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
37
Тельо
10
Бернардески
10
Бернардески
37
Тельо
14
Фернандес
72
Иличич
72
Иличич
14
Фернандес
Остались в запасе
Кьево
Фиорентина
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Кьево - Фиорентина
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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