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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 31 января 2016
Дженоа
31.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Замена
С. Де Майо
️️️️
Л. Паволетти
90'
+2
82'
Желтая карточка
Т. Коста
78'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
64'
Замена
А. Черчи
️️️️
Д. Перотти
64'
56'
Замена
Т. Коста
️️️️
Й. Иличич
56'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Л. Паволетти
44'
38'
Желтая карточка
М. Весино
33'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
К. Ансальди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Муньос
14
Ансальди
93
Лаксальт
8
Ринкон
21
Джемаили
10
Сусо
8
Перотти
30
Паволетти
4-2-1-3
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
9
Сарате
15
Бабакар
72
Иличич
30
Паволетти
87
Де Майо
87
Де Майо
30
Паволетти
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
8
Перотти
7
Черчи
7
Черчи
8
Перотти
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
72
Иличич
8
Коста
8
Коста
72
Иличич
9
Сарате
9
Калинич
9
Калинич
9
Сарате
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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