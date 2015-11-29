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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Карпи
Дженоа - Карпи: обзор матча 29 ноября 2015
Дженоа
29.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Карпи
8'
Д. Фигейраш
58'
М. Боррьелло
80'
К. Дзаккардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Карпи
90'
Желтая карточка
М. Боррьелло
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Дзаккардо
Пас отдал
М. Боррьелло
75'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Мбакогу
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Де Майо
71'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Коста
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Ди Гаудио
54'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Р. Мартиньо
51'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ридер
Замена
С. Де Майо
️️️️
Д. Фигейраш
44'
34'
Желтая карточка
Р. Гальоло
26'
Желтая карточка
Ридер
ГОЛ! 1:0!
Д. Фигейраш
8'
Красная карточка
Л. Паволетти
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Карпи
27
Вид Белец
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
90
Фигейраш
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Коста
8
Ринкон
88
Лазович
6
Гакпе
30
Паволетти
4-4-2
27
Белец
5
Дзаккардо
5
Гальоло
3
Летизия
6
Романьоли
29
Мартиньо
20
Лолло
5
Кофи
19
Паскиути
10
Мбакогу
10
Ридер
90
Фигейраш
87
Де Майо
87
Де Майо
90
Фигейраш
8
Коста
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Коста
Де Майо
21
Пандев
21
Пандев
Де Майо
29
Мартиньо
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
29
Мартиньо
10
Ридер
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Ридер
10
Мбакогу
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Мбакогу
Остались в запасе
Дженоа
Карпи
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Карпи
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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