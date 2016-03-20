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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Фиорентина
Фрозиноне - Фиорентина: обзор матча 20 марта 2016
Фрозиноне
20.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Фиорентина
Замена
В. Прийма
️️️️
М. Киофани
90'
Желтая карточка
П. Саммарко
88'
86'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
О. Крагль
82'
81'
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
А. Тонев
️️️️
Д. Чиофани
74'
72'
Замена
М. Сарате
️️️️
М. Бадель
63'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Бернардески
49'
Желтая карточка
Д. Астори
37'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
М. Гори
35'
31'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
А. Айети
25'
Замена
Р. Гучер
️️️️
А. Фрара
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
1
Леали
31
Киофани
20
Павлович
15
Айети
6
Бланчард
7
Фрара
23
Саммарко
5
Гори
69
Крагль
7
Паганини
9
Чиофани
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
6
Валеро
47
Бадель
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
31
Киофани
4
Прийма
4
Прийма
31
Киофани
9
Чиофани
24
Тонев
24
Тонев
9
Чиофани
7
Фрара
27
Гучер
27
Гучер
7
Фрара
10
Бернардески
37
Тельо
37
Тельо
10
Бернардески
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
47
Бадель
9
Сарате
9
Сарате
47
Бадель
Остались в запасе
Фрозиноне
Фиорентина
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Фрозиноне - Фиорентина
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Матуза
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