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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 21 февраля 2016
Аталанта
21.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 3
Завершен
Фиорентина
84'
А. Конти
90+1'
М. Пинилья
67'
М. Фернандес
81'
К. Тельо
87'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фиорентина
ГОЛ! 2:3!
М. Пинилья
Пас отдал
Л. Чигарини
90'
+1
Вторая желтая
А. Конти
90'
87'
ГОЛ! 1:3!
Н. Калинич
Пас отдал
Б. Валеро
84'
Замена
Н. Томович
️️️️
К. Тельо
ГОЛ! 1:2!
А. Конти
Пас отдал
М. Пинилья
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Тельо
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
С. Гакпе
️️️️
М. Д'Алессандро
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Пас отдал
К. Тельо
66'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
А. Конти
65'
60'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Бабакар
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Гомес
60'
45'
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
Л. Чигарини
44'
Желтая карточка
Б. Драме
15'
15'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Желтая карточка
М. Пинилья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
13
Конти
3
Драме
5
Масиелло
15
де Рон
8
Чигарини
27
Куртич
77
Д'Алессандро
51
Пинилья
10
Гомес
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
15
Весино
47
Бадель
14
Фернандес
10
Бернардески
37
Тельо
15
Бабакар
10
Гомес
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Гомес
77
Д'Алессандро
6
Гакпе
6
Гакпе
77
Д'Алессандро
27
Куртич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
27
Куртич
37
Тельо
4
Томович
4
Томович
37
Тельо
10
Бернардески
6
Валеро
6
Валеро
10
Бернардески
15
Бабакар
9
Калинич
9
Калинич
15
Бабакар
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
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