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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 24 января 2016
Фиорентина
24.01.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Торино
24'
Й. Иличич
83'
Гонсало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Х. Верду
86'
ГОЛ! 2:0!
Гонсало
Пас отдал
М. Паскуаль
83'
Замена
М. Сарате
️️️️
Н. Калинич
82'
81'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Базелли
79'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
75'
72'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ч. Иммобиле
72'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
Замена
Т. Коста
️️️️
Й. Иличич
67'
62'
Желтая карточка
Д. Вивес
60'
Желтая карточка
К. Глик
56'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-3
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
6
Валеро
25
Верду
10
Бернардески
15
Бабакар
9
Калинич
72
Иличич
3-2-3-2
1
Ичасо
52
Максимович
24
Моретти
15
Глик
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
5
Вивес
33
Базелли
18
Аква
9
Иммобиле
11
Белотти
72
Иличич
8
Коста
8
Коста
72
Иличич
25
Верду
16
Блащиковски
16
Блащиковски
25
Верду
9
Калинич
9
Сарате
9
Сарате
9
Калинич
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
33
Базелли
14
Прсич
14
Прсич
33
Базелли
9
Иммобиле
77
Мартинес
77
Мартинес
9
Иммобиле
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фиорентина - Торино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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