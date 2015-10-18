Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 18 октября 2015
Дженоа
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Кьево
13'
Л. Паволетти
17'
С. Гакпе
90+3'
П. Тахцидис
1'
А. Палоски
77'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
Желтая карточка
П. Тахцидис
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Тахцидис
Пас отдал
О. Нтчам
90'
+3
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Перотти
88'
86'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
79'
Желтая карточка
С. Пепе
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Коста
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Ф. Матиелло
73'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
63'
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Хетемай
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Гакпе
57'
Желтая карточка
С. Де Майо
56'
Вторая желтая
Б. Джемаили
54'
Желтая карточка
Б. Джемаили
49'
32'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 2:1!
С. Гакпе
Пас отдал
Д. Лаксальт
17'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-3-3
1
Перин
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
87
Де Майо
4
Иццо
8
Коста
21
Джемаили
8
Ринкон
8
Перотти
6
Гакпе
30
Паволетти
4-1-3-2
1
Биццарри
14
Матиелло
5
Гамберини
12
Цесар
18
Гобби
69
Ригони
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
69
Меджиорини
9
Палоски
8
Перотти
77
Тахцидис
77
Тахцидис
8
Перотти
8
Коста
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Коста
6
Гакпе
25
Сиссоко
25
Сиссоко
6
Гакпе
56
Хетемай
3
Пепе
3
Пепе
56
Хетемай
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Дженоа - Кьево
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кьево
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+