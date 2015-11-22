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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 22 ноября 2015
Дженоа
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
52'
Т. Ринкон
90+5'
Л. Паволетти
90+3'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
И. Сиссоко
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
88'
79'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Н. Сансоне
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Иццо
79'
72'
Замена
М. Политано
️️️️
Г. Дефрель
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Лазович
68'
62'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Дункан
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Фигейраш
58'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ринкон
Пас отдал
А. Иццо
52'
Красная карточка
Н. Бурдиссо
42'
42'
Красная карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
М. Перин
42'
Желтая карточка
Т. Ринкон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
25
Исса Сиссоко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
90
Фигейраш
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Коста
8
Ринкон
30
Паволетти
8
Перотти
88
Лазович
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
4
Маньянелли
6
Миссироли
32
Дункан
94
Берарди
11
Сансоне
92
Дефрель
4
Иццо
25
Сиссоко
25
Сиссоко
4
Иццо
90
Фигейраш
21
Джемаили
21
Джемаили
90
Фигейраш
88
Лазович
6
Гакпе
6
Гакпе
88
Лазович
92
Дефрель
21
Политано
21
Политано
92
Дефрель
11
Сансоне
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сансоне
32
Дункан
10
Флоккари
10
Флоккари
32
Дункан
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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