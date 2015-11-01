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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Наполи
Дженоа - Наполи: обзор матча 01 ноября 2015
Дженоа
01.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Т. Коста
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Желтая карточка
О. Нтчам
82'
82'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Т. Ринкон
72'
67'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Кальехон
57'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Замена
О. Нтчам
️️️️
Б. Джемаили
45'
Желтая карточка
А. Иццо
36'
Замена
А. Иццо
️️️️
Э. Муньос
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
8
Бурдиссо
6
Муньос
90
Фигейраш
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
8
Коста
21
Джемаили
8
Перотти
30
Паволетти
4-3-3
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
6
Муньос
4
Иццо
4
Иццо
6
Муньос
21
Джемаили
10
Нтчам
10
Нтчам
21
Джемаили
8
Ринкон
25
Сиссоко
25
Сиссоко
8
Ринкон
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Кальехон
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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