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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 13 марта 2016
Фиорентина
13.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Верона
40'
М. Сарате
87'
Э. Пизано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Верона
Желтая карточка
М. Фернандес
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Э. Пизано
Пас отдал
У. Эмануэльсон
79'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Л. Марроне
Замена
Н. Калинич
️️️️
Х. Бабакар
75'
72'
Замена
Д. Паццини
️️️️
П. Вшолек
60'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Л. Греко
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Т. Коста
56'
Желтая карточка
Д. Астори
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
Пас отдал
К. Тельо
40'
13'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Н. Томович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
4
Томович
13
Астори
21
Паскуаль
6
Валеро
14
Фернандес
8
Коста
37
Тельо
9
Сарате
15
Бабакар
4-2-2-2
95
Голлини
22
Хеландер
15
Бьянкетти
4
Марроне
5
Пизано
17
Ионицэ
19
Греко
22
Вшолек
9
Ребич
93
Фарес
18
Тони
4
Томович
14
Ронкалья
14
Ронкалья
4
Томович
8
Коста
10
Бернардески
10
Бернардески
8
Коста
15
Бабакар
9
Калинич
9
Калинич
15
Бабакар
4
Марроне
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
4
Марроне
19
Греко
26
Силигарди
26
Силигарди
19
Греко
22
Вшолек
11
Паццини
11
Паццини
22
Вшолек
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Фиорентина - Верона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Артемио Франки
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