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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 17 апреля 2016
Фиорентина
17.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
10'
Гонсало
57'
Й. Иличич
84'
А. Консильи (АГ)
56'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Б. Валеро
88'
87'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Консильи
84'
Замена
М. Сарате
️️️️
Й. Иличич
77'
76'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Пеллегрини
73'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
Ш. Врсалько
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Тельо
70'
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
К. Тельо
59'
ГОЛ! 2:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Алонсо
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Г. Дефрель
45'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
35'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
Пас отдал
М. Бадель
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
37
Жереми Бро
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
4
Томович
14
Ронкалья
47
Бадель
6
Валеро
15
Весино
37
Тельо
9
Калинич
72
Иличич
4-2-3-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
28
Каннаваро
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
21
Политано
7
Пеллегрини
94
Берарди
92
Дефрель
6
Валеро
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Валеро
37
Тельо
10
Бернардески
10
Бернардески
37
Тельо
72
Иличич
9
Сарате
9
Сарате
72
Иличич
24
Врсалько
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
24
Врсалько
21
Политано
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Политано
7
Пеллегрини
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
37
Жереми Бро
ЦП
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
83
Патрик Корбелли
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
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