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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 14 февраля 2016
Фиорентина
14.02.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Интер
60'
Б. Валеро
90+1'
Х. Бабакар
26'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
90'
+7
Красная карточка
Ж. Кондогбиа
Красная карточка
М. Сарате
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Х. Бабакар
90'
+1
Замена
Т. Коста
️️️️
М. Весино
87'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Й. Иличич
87'
84'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Р. Паласио
83'
Вторая желтая
А. Теллес
77'
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Н. Калинич
75'
71'
Замена
И. Перишич
️️️️
Эдер
69'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ! 1:1!
Б. Валеро
60'
Замена
М. Сарате
️️️️
К. Тельо
58'
Желтая карточка
М. Алонсо
48'
28'
Желтая карточка
М. Икарди
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
Р. Паласио
11'
Желтая карточка
А. Теллес
11'
Желтая карточка
Г. Медель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
6
Валеро
15
Весино
37
Тельо
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
4-2-1-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
13
Теллес
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
8
Паласио
9
Икарди
23
Эдер
15
Весино
8
Коста
8
Коста
15
Весино
72
Иличич
15
Бабакар
15
Бабакар
72
Иличич
37
Тельо
9
Сарате
9
Сарате
37
Тельо
23
Эдер
14
Перишич
14
Перишич
23
Эдер
8
Паласио
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
8
Паласио
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
31
Лорис Дзонта
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Остались в запасе
31
Лорис Дзонта
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Фиорентина - Интер
2
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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