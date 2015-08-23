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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 23 августа 2015
Палермо
23.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
90+1'
А. Эль-Каутари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Каутари
Пас отдал
Ф. Васкес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Марчезе
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
87'
83'
Замена
Д. Панико
️️️️
Т. Коста
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Л. Ригони
73'
69'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Капель
52'
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Трайковски
️️️️
И. Чочев
33'
Желтая карточка
Р. Витьелло
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
54
Самуэль Делли Карри
ЦЗ
34
Паоло Паренте
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
39
Андреа Джулли
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
21
Гонсалес
4
Эль-Каутари
2
Витьелло
33
Лазаар
18
Яяло
18
Чочев
30
Ригони
3
Рисполи
20
Васкес
19
Квайсон
4-4-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
87
Де Майо
8
Бурдиссо
15
Марчезе
33
Куцка
8
Коста
10
Нтчам
25
Сиссоко
88
Лазович
21
Пандев
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
30
Ригони
7
Хильемарк
7
Хильемарк
30
Ригони
18
Чочев
7
Трайковски
7
Трайковски
18
Чочев
8
Коста
11
Панико
11
Панико
8
Коста
88
Лазович
17
Капель
17
Капель
88
Лазович
Капель
77
Тахцидис
77
Тахцидис
Капель
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
9
Матеус Кассини
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
19
Марио Эрарди
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
54
Самуэль Делли Карри
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Андреа Джулли
ЦП
34
Паоло Паренте
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
19
Марио Эрарди
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
54
Самуэль Делли Карри
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Андреа Джулли
ЦП
34
Паоло Паренте
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Дженоа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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