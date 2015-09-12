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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 12 сентября 2015
Фиорентина
12.09.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
60'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Б. Валеро
80'
77'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Капель
74'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Де Майо
Замена
М. Суарес
️️️️
Х. Бабакар
66'
Вторая желтая
М. Бадель
63'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Росси
63'
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
Пас отдал
Б. Валеро
60'
55'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Т. Коста
54'
Желтая карточка
Т. Коста
54'
Желтая карточка
О. Нтчам
Желтая карточка
Н. Томович
48'
36'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
М. Бадель
33'
Желтая карточка
М. Весино
20'
11'
Желтая карточка
Д. Капель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
40
Маттиа Челла
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
13
Астори
4
Томович
3
Алонсо
15
Весино
6
Валеро
47
Бадель
10
Бернардески
15
Бабакар
25
Росси
4-5-1
16
Ламанна
4
Иццо
87
Де Майо
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
10
Нтчам
25
Сиссоко
8
Коста
8
Ринкон
17
Капель
21
Пандев
15
Бабакар
4
Суарес
4
Суарес
15
Бабакар
6
Валеро
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Валеро
25
Росси
9
Калинич
9
Калинич
25
Росси
8
Коста
21
Джемаили
21
Джемаили
8
Коста
87
Де Майо
8
Перотти
8
Перотти
87
Де Майо
17
Капель
88
Лазович
88
Лазович
17
Капель
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
40
Маттиа Челла
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
40
Маттиа Челла
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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