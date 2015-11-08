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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Дженоа
Фрозиноне - Дженоа: обзор матча 08 ноября 2015
Фрозиноне
08.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
31'
Л. Бланчард
38'
М. Диаките
6'
Л. Паволетти
75'
С. Гакпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Дженоа
Замена
А. Тонев
️️️️
Л. Паганини
90'
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Гучер
89'
88'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
84'
Замена
А. Иццо
️️️️
Д. Перотти
79'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Лазович
75'
ГОЛ! 2:2!
С. Гакпе
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
Л. Бланчард
67'
61'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Т. Коста
Желтая карточка
Ф. Дионизи
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Диаките
Пас отдал
Л. Бланчард
38'
36'
Вторая желтая
С. Де Майо
34'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
ГОЛ! 1:1!
Л. Бланчард
31'
30'
Желтая карточка
С. Де Майо
13'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
М. Гори
️️️️
Р. Чибса
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Дженоа
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Марио Эрарди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Бланчард
23
Диаките
20
Рози
6
Кривелло
13
Чибса
10
Соддимо
27
Гучер
7
Паганини
18
Дионизи
9
Чиофани
3-2-2-3
1
Перин
90
Фигейраш
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ансальди
93
Лаксальт
8
Коста
8
Ринкон
88
Лазович
8
Перотти
30
Паволетти
7
Паганини
24
Тонев
24
Тонев
7
Паганини
13
Чибса
5
Гори
5
Гори
13
Чибса
27
Гучер
9
Лонго
9
Лонго
27
Гучер
8
Перотти
4
Иццо
4
Иццо
8
Перотти
88
Лазович
77
Тахцидис
77
Тахцидис
88
Лазович
8
Коста
6
Гакпе
6
Гакпе
8
Коста
Остались в запасе
Фрозиноне
Дженоа
23
Лис Гомис
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
18
Паоло Гильоне
ПЗ
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
19
Марио Эрарди
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фрозиноне - Дженоа
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Матуза
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