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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 30 августа 2015
Дженоа
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Верона
57'
Л. Паволетти
76'
С. Гакпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
Желтая карточка
Т. Ринкон
89'
84'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 2:0!
С. Гакпе
Пас отдал
Т. Ринкон
76'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
С. Де Майо
74'
73'
Желтая карточка
Д. Паццини
Замена
Д. Лазович
️️️️
Л. Паволетти
72'
69'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
А. Иццо
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
57'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Г. Пандев
56'
45'
+1
Желтая карточка
В. Морас
22'
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Э. Халлфредссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Верона
32
Энрико Венкато
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-4-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
87
Де Майо
4
Иццо
10
Нтчам
8
Ринкон
25
Сиссоко
8
Коста
6
Гакпе
21
Пандев
4-3-1-2
77
Рафаэль
18
Супрайен
18
Морас
4
Маркес
5
Пизано
7
Сала
19
Греко
20
Халлфредссон
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
87
Де Майо
15
Марчезе
15
Марчезе
87
Де Майо
21
Пандев
30
Паволетти
30
Паволетти
21
Пандев
Паволетти
88
Лазович
88
Лазович
Паволетти
20
Халлфредссон
43
Вивиани
43
Вивиани
20
Халлфредссон
7
Янкович
11
Паццини
11
Паццини
7
Янкович
7
Сала
26
Силигарди
26
Силигарди
7
Сала
Остались в запасе
Дженоа
Верона
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Энрико Венкато
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Энрико Венкато
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Дженоа - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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