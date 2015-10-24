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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Дженоа
Эмполи - Дженоа: обзор матча 24 октября 2015
Эмполи
24.10.2015, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
44'
Р. Крунич
57'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Дженоа
Желтая карточка
М. Ливайя
84'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Пуччарелли
81'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Л. Паредес
69'
68'
Замена
Д. Капель
️️️️
Л. Паволетти
Желтая карточка
П. Зелински
64'
63'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Э. Муньос
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
57'
56'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Перотти
52'
Желтая карточка
С. Гакпе
Замена
Р. Маиелло
️️️️
А. Диуссе
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
Пас отдал
М. Пуччарелли
44'
Желтая карточка
Л. Тонелли
35'
34'
Желтая карточка
Э. Муньос
29'
Желтая карточка
Д. Марчезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-1-3-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
26
Тонелли
21
Коста
16
Лорини
5
Паредес
10
Диуссе
33
Крунич
7
Зелински
20
Пуччарелли
7
Маккароне
4-3-3
1
Перин
15
Марчезе
6
Муньос
4
Иццо
93
Лаксальт
8
Коста
8
Ринкон
10
Нтчам
6
Гакпе
30
Паволетти
8
Перотти
10
Диуссе
8
Маиелло
8
Маиелло
10
Диуссе
5
Паредес
10
Бюхель
10
Бюхель
5
Паредес
20
Пуччарелли
10
Ливайя
10
Ливайя
20
Пуччарелли
30
Паволетти
17
Капель
17
Капель
30
Паволетти
6
Муньос
25
Сиссоко
25
Сиссоко
6
Муньос
8
Перотти
88
Лазович
88
Лазович
8
Перотти
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
24
Алессандро Пью
ЦФ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Роналдо
ЦП
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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