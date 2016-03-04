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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 04 марта 2016
Рома
04.03.2016, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 1
Завершен
Фиорентина
22'
С. Эль-Шаарави
25'
М. Салах
37'
Д. Перотти
59'
М. Салах
45+2'
Й. Иличич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Наингголан
89'
88'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Салах
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
75'
67'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Й. Иличич
Замена
В. Ванкер
️️️️
Д. Перотти
63'
ГОЛ! 4:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Пьянич
59'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Й. Иличич
Желтая карточка
М. Пьянич
44'
Желтая карточка
М. Салах
42'
38'
Желтая карточка
М. Бадель
ГОЛ! 3:0!
Д. Перотти
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
37'
34'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Весино
33'
Травма
М. Весино
28'
Замена
К. Тельо
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Перотти
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Салах
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
(К)
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Диего Перотти
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЛП
15
Матиас Весино
ОП
8
Тино Коста
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-3-2
13
Щесны
12
Динь
44
Манолас
22
Рюдигер
24
Флоренци
20
Кейта
44
Наингголан
8
Перотти
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
10
Салах
4-2-1-1-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
13
Астори
2
Гонсало
3
Алонсо
15
Весино
8
Коста
6
Валеро
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
8
Перотти
21
Ванкер
21
Ванкер
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Тотти
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Джеко
10
Джеко
10
Салах
15
Весино
47
Бадель
47
Бадель
15
Весино
72
Иличич
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
6
Валеро
37
Тельо
37
Тельо
6
Валеро
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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