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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Палермо
Фиорентина - Палермо: обзор матча 08 мая 2016
Фиорентина
08.05.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Палермо
89'
Замена
И. Чочев
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
Б. Валеро
88'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Бадель
87'
74'
Замена
М. Яяло
️️️️
О. Хильемарк
69'
Желтая карточка
Т. Сионек
Желтая карточка
М. Сарате
67'
62'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Трайковски
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
61'
59'
Желтая карточка
М. Морганелла
Замена
М. Фернандес
️️️️
Й. Иличич
56'
50'
Желтая карточка
А. Трайковски
Желтая карточка
М. Паскуаль
44'
18'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-2-1-3
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
6
Валеро
47
Бадель
10
Бернардески
9
Калинич
9
Сарате
72
Иличич
3-4-1-2
70
Соррентино
15
Сионек
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
16
Мареска
7
Хильемарк
89
Морганелла
20
Васкес
7
Трайковски
19
Джилардино
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
72
Иличич
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
47
Бадель
15
Весино
15
Весино
47
Бадель
20
Васкес
18
Чочев
18
Чочев
20
Васкес
7
Хильемарк
18
Яяло
18
Яяло
7
Хильемарк
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Трайковски
Остались в запасе
Фиорентина
Палермо
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Фиорентина - Палермо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 19:55)
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