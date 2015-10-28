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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 28 октября 2015
Торино
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 3
Завершен
Дженоа
28'
М. Лопес
34'
Д. Дзаппакоста
89'
П. Тахцидис (АГ)
26'
Д. Лаксальт
67'
Л. Паволетти
90+4'
Д. Лаксальт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Д. Лаксальт
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
П. Тахцидис
89'
88'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
И. Сиссоко
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Дзаппакоста
85'
81'
Желтая карточка
Э. Муньос
81'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Белотти
76'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Аква
70'
Желтая карточка
Ч. Бово
69'
67'
ГОЛ! 2:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
С. Гакпе
61'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Фигейраш
Желтая карточка
М. Бенасси
54'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
К. Молинаро
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаксальт
Пас отдал
Л. Паволетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
15
Глик
24
Моретти
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
24
Бенасси
18
Аква
5
Вивес
11
Белотти
11
Лопес
3-2-3-2
1
Перин
90
Фигейраш
6
Муньос
4
Иццо
14
Ансальди
93
Лаксальт
10
Нтчам
8
Коста
8
Ринкон
30
Паволетти
8
Перотти
77
Дзаппакоста
33
Перес
33
Перес
77
Дзаппакоста
18
Аква
33
Базелли
33
Базелли
18
Аква
11
Белотти
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Белотти
Сиссоко
77
Тахцидис
77
Тахцидис
Сиссоко
8
Ринкон
25
Сиссоко
25
Сиссоко
8
Ринкон
90
Фигейраш
6
Гакпе
6
Гакпе
90
Фигейраш
Остались в запасе
Торино
Дженоа
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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