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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 20 апреля 2016
Удинезе
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
2'
Д. Сапата
53'
С. Теро
23'
М. Сарате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
Замена
М. Домицци
️️️️
З. Кузманович
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
Ридер
️️️️
С. Теро
83'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Б. Фернандеш
78'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
76'
72'
Замена
Й. Иличич
️️️️
К. Тельо
61'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Бернардески
61'
Замена
Б. Валеро
️️️️
М. Весино
ГОЛ! 2:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Видмер
53'
50'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
А. Аднан
39'
34'
Желтая карточка
М. Бадель
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарате
10'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Б. Фернандеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Карнезис
13
Ваге
28
Арто
5
Данило
6
Аднан
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Кузманович
8
Фернандеш
91
Сапата
77
Теро
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
4
Томович
2
Гонсало
3
Алонсо
16
Блащиковски
47
Бадель
15
Весино
10
Бернардески
37
Тельо
9
Сарате
8
Кузманович
6
Домицци
6
Домицци
8
Кузманович
8
Фернандеш
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ридер
10
Ридер
77
Теро
15
Весино
6
Валеро
6
Валеро
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
9
Калинич
10
Бернардески
37
Тельо
72
Иличич
72
Иличич
37
Тельо
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
8
Гильерме
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Удинезе Арена
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