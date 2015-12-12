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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 12 декабря 2015
Дженоа
12.12.2015, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
90+1'
Л. Россеттини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
90'
+2
Вторая желтая
А. Диавара
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Россеттини
Пас отдал
Ф. Бриенца
Замена
О. Нтчам
️️️️
С. Гакпе
83'
82'
Желтая карточка
А. Диавара
Красная карточка
Д. Перотти
81'
73'
Желтая карточка
А. Мунье
71'
Замена
И. Мбайе
️️️️
А. Морлео
Замена
Д. Капель
️️️️
Г. Пандев
71'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Т. Коста
54'
45'
Замена
А. Феррари
️️️️
Д. Гастальделло
31'
Замена
М. Бриги
️️️️
Л. Риццо
24'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
87
Де Майо
8
Бурдиссо
4
Иццо
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Коста
8
Ринкон
77
Тахцидис
6
Гакпе
21
Пандев
4-1-3-2
83
Миранте
6
Оиконому
13
Россеттини
5
Гастальделло
3
Морлео
24
Диавара
40
Мунье
14
Риццо
8
Таидер
20
Бриенца
21
Дестро
21
Пандев
17
Капель
17
Капель
21
Пандев
6
Гакпе
10
Нтчам
10
Нтчам
6
Гакпе
8
Коста
8
Перотти
8
Перотти
8
Коста
5
Гастальделло
25
Феррари
25
Феррари
5
Гастальделло
3
Морлео
15
Мбайе
15
Мбайе
3
Морлео
14
Риццо
4
Бриги
4
Бриги
14
Риццо
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Исса Сиссоко
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
25
Филиппо Фалько
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Болонья
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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