Агент: «В «Спартаке» тренер не поменялся? Что ж, все равно не исключаю возвращения Тино Косты»

Полузащитник «Спартака» Тино Коста, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в «Фиорентине», может вернуться в московский клуб, несмотря на то, что Дмитрий Аленичев не желает видеть его в команде. Об этом рассказал агент игрока Рубен Муньос.

«Сейчас игрок в отпуске, а его будущее пока неясно. В «Фиорентине» недавно сменился спортивный директор, и мы не знаем, заинтересован ли новый человек в услугах Тино. У «Фиорентины» есть право выкупить игрока по окончании срока аренды.

В «Спартаке», насколько я слышал, должен был поменяться главный тренер. В итоге не поменялся? Что ж, мы знаем позицию Аленичева по поводу Тино, но я не исключаю варианта, что Коста вернется и будет выступать за «Спартак», – сказал Муньос.

Напомним, ранее Аленичев заявлял, что больше не рассчитывает на Косту. Футболист подписал четырехлетний контракт со «Спартаком» в 2013 году, но с января 2015 выступает в аренде.

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