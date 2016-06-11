Тино Коста может вернуться в «Спартак»

Хавбек «Спартака» Тино Коста может вернуться в московский клуб. Напомним, что прошлый сезон аргентинец провел в аренде в «Фиорентине».



«Сейчас игрок в отпуске, а его будущее пока неясно. У «Фиорентины» остается право выкупить игрока по окончании срока аренды. Мы знаем позицию Аленичева по поводу Тино, но есть вариант, при котором Коста вернется и будет выступать за «Спартак», — отметил агент футболиста Рубен Муньос.



Напомним, что наставник красно-белых Дмитрий Аленичев ранее говорил о том, что не видит аргентинского хавбека в составе «Спартака».