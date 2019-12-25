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  • Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»

Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»

25 декабря 2019, 14:49
6

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о массовой драке в «Спартаке».

«Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета.

Коста – жесткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади. Я сам приветствую жесткий футбол, но чтобы по правилам», – приводит слова Комбарова Sports.ru.

  • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010-го по 2019 год.
  • Летом футболист перешел в «Крылья Советов».
  • Полузащитник Коста играл в «Спартаке» с 2013-го по 2016 год.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Коста Тино
Комментарии (6)
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portero
1577278262
латиносы наглые ребятки, особенно когда их много.
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DOCTOR PENALTY
1577279189
Вот так родилась ОПГ Ромашка.
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mutabor0992
1577281662
Хорошо тогда статьи за экстремизм не было,а то сидели бы с братом,как эти два хулигана...Которые стульями швыряются.
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