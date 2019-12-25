Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о массовой драке в «Спартаке».
«Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета.
Коста – жесткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади. Я сам приветствую жесткий футбол, но чтобы по правилам», – приводит слова Комбарова Sports.ru.
- Комбаров выступал за «Спартак» с 2010-го по 2019 год.
- Летом футболист перешел в «Крылья Советов».
- Полузащитник Коста играл в «Спартаке» с 2013-го по 2016 год.
Источник: Sports.ru