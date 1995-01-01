Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о массовой драке в «Спартаке».

    «Во взрослой карьере были драки – на тренировках, в перерыве игр. Больше всего запомнилась стычка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста цеплял, сзади прыгал в молодых, потом прыгнул в Кирилла. Брат не стал терпеть, тем более Коста делал так не в первый раз. Поднялся – началась массовая драка. Я подлетел. С их стороны подлетели. Такая суета.

    Коста – жесткий футболист сам по себе. На той тренировке что-то случилось – откровенно грубо прыгал сзади. Я сам приветствую жесткий футбол, но чтобы по правилам», – приводит слова Комбарова Sports.ru.

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010-го по 2019 год.
    • Летом футболист перешел в «Крылья Советов».
    • Полузащитник Коста играл в «Спартаке» с 2013-го по 2016 год.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15238

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Вот так родилась ОПГ Ромашка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36374

      portero 20 минут назад

      латиносы наглые ребятки, особенно когда их много.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru