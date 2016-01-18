Аленичев анонсировал уход Кирилла Комбарова и Озбилиза из «Спартака»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не стал скрывать, что клуб попрощается с защитником Кириллом Комбаровым и хавбеком Арасом Озбилизом. По словам специалиста, на смену ушедшим футболистам будут приобретены новые. Также Аленичев рассказал о возможном уходе Тино Косты.

"Да, у Араса было мало игровой практики, после травмы никак не мог набрать игровые кондиции. Сам игрок изъявил желание сменить команду, и мы посчитали, что в другом клубе он сможет чаще играть, получит дополнительную практику. Что же касается Кирилла, то летом у него заканчивается контракт, и было общее решение его не продлевать.

Правда ли, что "Спартак" ведет переговоры по аренде Тино Косты в "Фиорентину"? Да, переговоры проведены. Мы на Тино не рассчитываем. Юра Мовсисян, Арас, Кирилл Комбаров. Думаю, что три-четыре человека действительно уйдут. Если говорить о новичках, то мы держим руку на пульсе, переговоры ведутся. Но не все так просто", — сказал он.