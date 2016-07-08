Тино Коста расторг договор со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Тино Коста, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину», расторг контракт с московским клубом. Об этом сообщил агент игрока Рубен Муньос.

«Соглашение Тино со «Спартаком» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Таким образом, с первого июля он – свободный агент. Пока мы не определились со своим будущим. Велика вероятность, что Тино вернется в Аргентину. В частности, рассматриваем вариант с выступлением за «Сан-Лоренсо», – сказал Муньос.

Ранее главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не рассчитывает на Косту.