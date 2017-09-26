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    Тренер АПОЭЛа не питает иллюзий на счет положительного результата в матче с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис признался, что трезво подходит к оценке силы своей команды перед предстоящим матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    «Мы не питаем иллюзий. Понимаем, что «Тоттенхэм» превосходит нас в классе. Мы должны сыграть организованно и в то же время чаще владеть мячом, чем в первом матче с «Реалом». Уверенность в себе сыграет важную роль», – заявил Донис.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 09:29
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