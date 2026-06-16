Тренер Саудовской Аравии рассказал, как удалось добиться ничьей с Уругваем

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Гиоргос Донис подвел итоги матча с Уругваем (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Уругвай – очень сильная команда. Их игроки обладают опытом, состав достаточно глубокий. Это позволяет им поддерживать высокий темп на протяжении всей игры.

Что касается нашей команды, то за три недели подготовки к турниру мы стремились структурировать игру, развить наш стиль и укрепить командный дух. Ничья против соперника такого уровня – это очень позитивный результат. Это большой плюс для нашей уверенности в себе.

Я все еще стараюсь узнать команду и игроков, наблюдаю за их поведением и реакциями. Заметил, что пока мы не можем проявлять гибкость во время матчей. Сегодня мы были хороши в первом тайме. Во втором – не смогли показать себя с лучшей стороны, и соперник смог этим воспользоваться. И тем не менее, мы проявили характер», – сказал Донис.