Тренер АПОЭЛа: «Если ты дважды встречаешься с «Боруссией» и ни разу не проигрываешь, это говорит о многом»

Главный тренер АПОЭЛа Гиоргос Донис не скрывает, что удача сопутствовала команде во встрече Лиги чемпионов с «Боруссией» в Дортмунде. По его словам, перед стартом турнира он и представить себе не мог, что добудет две ничьих в матчах с такими соперниками. Напомним, что в группе Н выступают также «Тоттенхэм» и «Реал».

«Перед началом пресс-конференции я признался своему коллеге, что нам сегодня повезло. В футболе не всегда побеждает сильнейший. Это фантастический результат. Если ты дважды встречаешься с «Боруссией» и ни разу не проигрываешь, это говорит о многом.

Мы реализовали свой первый же момент. Их у дортмундцев было намного больше, но мы работали в поте лица и получили вознаграждение. Впрочем, мы должны бегать еще лучше, обороняться еще надежнее.

Если бы после жеребьевки мне сказал кто-то, что мы добудем в этой группе две ничьих, я бы рассмеялся ему в лицо. Ведь наши соперники – сплошь гранды. Чудесно, что мы все еще за что-то боремся. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, и мы должны постараться зацепиться за него», – считает Донис.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) – АПОЭЛ закончился со счетом 1:1. После этой встречи немцы занимают третью строчку в турнирной таблице группы Н с двумя очками. Столько же на счету команды из Никосии.