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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Жил Висенте
Насьональ - Жил Висенте: обзор матча 08 ноября 2020
Насьональ
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
57'
Ж. Камачу
90+3'
Б. Рочес
45+5'
Родригао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Жил Висенте
90'
+4
Желтая карточка
Л. Минейро
ГОЛ! 2:1!
Б. Рочес
Пас отдал
И. Абдуллахи Альхассан
90'
+3
90'
+2
Замена
A. Isaiah
️️️️
Лоуренси
Замена
К. Горре
️️️️
Ж. Камачу
87'
82'
Желтая карточка
И. Ногейра
Замена
В. Данилович
️️️️
R. Micael
78'
70'
Замена
M.
️️️️
Р. Оливейра
70'
Замена
И. Ногейра
️️️️
К. Гонсалвеш
68'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
64'
Замена
И. Барай
️️️️
A. Leautey
ГОЛ! 1:1!
Ж. Камачу
Пас отдал
R. Freitas
57'
49'
Желтая карточка
A. Leautey
Замена
Б. Рочес
️️️️
L. Azouni
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Родригао
Пас отдал
T.
Желтая карточка
В. Тиль
45'
+1
44'
Пенальти не реализован!
Л. Минейро
21'
Пенальти не реализован!
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
0
Ruben Freitas
ЦФ
23
Вити
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Насьональ
91
Мабрук Руаи
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
44
Julio Cesar
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
1-2-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
23
12
Тиль
37
Камачу
23
Вити
13
94
Риаскос
14
0
3-1-2-4
33
2
Перейра
5
Родригао
26
Фернандеш
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
19
Оливейра
7
Лоуренси
31
50
23
35
Рочес
35
Рочес
23
37
Камачу
11
Горре
11
Горре
37
Камачу
14
18
Данилович
18
Данилович
14
19
Оливейра
9
9
19
Оливейра
5
Гонсалвеш
40
Ногейра
40
Ногейра
5
Гонсалвеш
7
Лоуренси
99
99
7
Лоуренси
50
77
Барай
77
Барай
50
Остались в запасе
Насьональ
Жил Висенте
44
Julio Cesar
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
44
Julio Cesar
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
91
Мабрук Руаи
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Остались в запасе
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Насьональ - Жил Висенте
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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