3 мая на стадионе «Эстадио де Мадейра» пройдет матч 32-го тура Примейры между «Насьоналом» и «Виторией Гимараэш». Для хозяев это встреча, где нужно цепляться за очки, чтобы избежать борьбы за выживание: команда занимает 13-е место, показывая нестабильную игру. «Витория Гимараэш» продолжает борьбу за еврокубковую зону и подходит к матчу на хорошем ходу, укрепив пятую строчку в таблице. Несмотря на неудачи «Насьонала» в атаке, матч обещает быть упорным благодаря фактору домашнего поля.

«Насьонал»

«Насьонал» набрал 33 очка после 31 тура. В последних пяти матчах команда смогла отличиться лишь дважды, в среднем забивая 0.40 гола за игру. В обороне дела идут немного лучше – 1.20 пропущенных голов за игру. Главный бомбардир – Даниэл Пенья, забивший 4 мяча в 30 матчах. Команда проиграла три из последних пяти матчей, однако дома не проигрывает «Витории» в 6 из 8 последних встреч. При этом «Насьонал» забивает «Витории» в 10 матчах подряд, что дает надежду на результативное выступление.

«Витория Гимараэш»

«Витория Гимараэш» занимает 5-е место с 51 очком. Команда демонстрирует уверенную форму: 8 забитых и 5 пропущенных мячей в последних пяти встречах. Лидером нападения является Густаво Кунья с 9 голами в 22 матчах. В последних матчах «Витория» показывает разнообразную игру: крупная победа над «Риу Аве» 3:0, но и поражение от «Бенфики» 0:3. Команда стабильно забивает (в 5 из 7 последних матчей), но и допускает ошибки в обороне (в среднем 1.00 пропущенный гол за игру).

Факты о командах:

«Насьонал»

Точный счeт 1:2 в пользу Витории Гимараэш – коэффициент 6.80

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против Витории

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

«Витория Гимараэш»

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 36% (8) 23% (5) 41% (9) 28 Забитых мячей 35 1.27 В среднем за матч 1.59 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 32 тур Насьональ 1 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 15 тур Витория Гимараеш 2 : 2 Насьональ Португалия. Примейра, 29 тур Насьональ 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 12 тур Витория Гимараеш 3 : 1 Насьональ Португалия. Примейра, 32 тур Витория Гимараеш 2 : 2 Насьональ Португалия. Примейра, 15 тур Насьональ 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 27 тур Насьональ 1 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 10 тур Витория Гимараеш 2 : 1 Насьональ Португалия. Примейра, 27 тур Насьональ 3 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 10 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Насьональ Португалия. Примейра, 32 тур Насьональ 2 : 2 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 15 тур Витория Гимараеш 4 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 17 тур Витория Гимараеш 1 : 2 Насьональ Португалия. Высшая лига, 2 тур Насьональ 1 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 24 тур Насьональ 2 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 9 тур Витория Гимараеш 1 : 3 Насьональ Португалия. Высшая лига, 17 тур Витория Гимараеш 1 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 2 тур Насьональ 1 : 4 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 18 тур Витория Гимараеш 0 : 0 Насьональ Португалия. Высшая лига, 3 тур Насьональ 1 : 3 Витория Гимараеш Чемпионат Португалии, 22 тур Витория Гимараеш 2 : 0 Насьональ Чемпионат Португалии, 7 тур Насьональ 2 : 0 Витория Гимараеш

Прогноз на матч «Насьонал» – «Витория Гимараэш»

«Витория» идет фаворитом встречи благодаря лучшей атакующей линии и стабильным результатам. «Насьонал» слабо выглядит впереди, но умеет цепляться за очки на домашнем поле. Учитывая, что обе команды склонны забивать друг другу, ожидаем победу гостей при обмене голами.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Витории Гимараэш».

Рекомендованные ставки: