Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу»

Как тут не вспомнишь старика Хоттабыча.
«Бенфика» разгромила «Насионал» в матче 21-го тура Примейры со счетом 10:0. По два гола у нападающих Хариса Сеферовича и Жонаса.
- «Бенфика» с 50 очками занимает второе место в таблице.
- У «Порту» (первое место) на одно очко больше.
- Главный тренер «Насионала» – Коштинья (бывший игрок «Динамо» и «Атлетико»)
- Ранее женская команда «Бенфики» одержала победу со счетом 32:0.
Чемпионат Португалии. Примейра. 21-й тур
Бенфика – Насионал – 10:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Гримальдо, 1; 2:0 – Сеферович, 21; 3:0 – Сеферович, 27; 4:0 – Фелиш, 5:0 – Пицци (с пенальти), 54; 6:0 – Ферро, 56; 7:0 – Диас, 64; 8:0 – Жонас, 85; 9:0 – Силва, 88; 10:0 – Жонас, 90.