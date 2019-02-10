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    Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу»

    «Бенфика» разгромила «Насионал» в матче 21-го тура Примейры со счетом 10:0. По два гола у нападающих Хариса Сеферовича и Жонаса.

    • «Бенфика» с 50 очками занимает второе место в таблице.
    • У «Порту» (первое место) на одно очко больше.
    • Главный тренер «Насионала» – Коштинья (бывший игрок «Динамо» и «Атлетико»)
    • Ранее женская команда «Бенфики» одержала победу со счетом 32:0.

    Чемпионат Португалии. Примейра. 21-й тур

    Бенфика – Насионал – 10:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Гримальдо, 1; 2:0 – Сеферович, 21; 3:0 – Сеферович, 27; 4:0 – Фелиш, 5:0 – Пицци (с пенальти), 54; 6:0 – Ферро, 56; 7:0 – Диас, 64; 8:0 – Жонас, 85; 9:0 – Силва, 88; 10:0 – Жонас, 90.

    Календарь Примейры

    Турнирная таблица Примейры

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2019 23:00
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:49

      Как тут не вспомнишь старика Хоттабыча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Ivan_B 10 февраля 2019, 23:01

      поразвлекалась

      1
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