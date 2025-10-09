Игрок «Барселоны» выступил против переноса матча с «Вильярреалом» в США

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сделал заявление о проведении матча с «Вильярреалом» за границей.

Игра 17-го тура Примеры пройдет 20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США).

Перенос согласован УЕФА и Ла Лигой.

«Мне не нравится, что мы будем играть там, и я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру.

Теперь мы играем выездной матч на нейтральном поле. Мне это не нравится, и я не думаю, что это правильно для игроков.

Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча Ла Лиги в Майами. Я понимаю, что другие клубы не согласны», – сказал де Йонг.