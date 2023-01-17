Известная российская порноактриса повторила фото Месси в постели

Ева Эльфи, российская порноактриса, получила в январе премию XBIZ Award в категории «Артист года – видеоклипы». Она вручается за достижения в области секс-индустрии.
Получив награду, Эльфи сфотографировалась с ней в постели, тем самым повторив декабрьские фото форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком мира.
- 26-летняя Эльфи – уроженка Омска, сейчас она проживает в США.
- В декабре Эльфи посещала матчи ЧМ-2022, в том числе финал.
- Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
Фото: соцсети Евы Эльфи и Лионеля Месси.
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Источник: «Бомбардир»