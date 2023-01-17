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    Известная российская порноактриса повторила фото Месси в постели

    Ева Эльфи, российская порноактриса, получила в январе премию XBIZ Award в категории «Артист года – видеоклипы». Она вручается за достижения в области секс-индустрии.

    Получив награду, Эльфи сфотографировалась с ней в постели, тем самым повторив декабрьские фото форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с кубком мира.

    • 26-летняя Эльфи – уроженка Омска, сейчас она проживает в США.
    • В декабре Эльфи посещала матчи ЧМ-2022, в том числе финал.
    • Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.

    Фото: соцсети Евы Эльфи и Лионеля Месси.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36

      valsboston 9 минут назад

      Известная российская порноактриса======
      А как же российские духовные скрепы ? Типа гейропа погрязла в разврате и содомии, и только Россия единственная в которой нравственные скрепы, духовность и вообще впереди планеты всей по морали .)))

      0
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      Рейтинг: +7901

      FanatSerj > valsboston 9 секунд назад

      Ну вообще то она даже в попу не даёт и спит только со своим парнем.
      Ещё немного с девушками, но это только в усладу мужских глаз )) Так что не надо тут со своей содомией такой светлый облик омрачать )))

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      Рейтинг: +1383

      Хейтер Аларм 30 минут назад

      ооо, евооочкааа!!

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      Рейтинг: +927

      Untitled-1 51 минуту назад

      Есть видео, как её обыгрывают в футбол?

      0
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      Рейтинг: +3427

      acor94 > Untitled-1 47 минут назад

      Конечно, на порнхабе полно.

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      Рейтинг: +8713

      vladik12 > Untitled-1 23 минуты назад

      Такие видео - это ее работа вообще-то. И ее она выполняет, походу, хорошо, раз выигрывает трофеи.

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