Козлов из «Краснодара» подписался на российскую порнозвезду

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подписался в соцсети на российскую порнозвезду Еву Эльфи.
Юлия Романова (настоящее имя актрисы) регулярно выкладывает откровенные кадры.
- Всего у воспитанника «Зенита» более 200 подписок.
- Эльфи в июне устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.
- Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.
Фото: соцсети Евы Эльфи
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