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    • Козлов из «Краснодара» подписался на российскую порнозвезду

    Козлов из «Краснодара» подписался на российскую порнозвезду

    Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подписался в соцсети на российскую порнозвезду Еву Эльфи.

    Юлия Романова (настоящее имя актрисы) регулярно выкладывает откровенные кадры.

    • Всего у воспитанника «Зенита» более 200 подписок.
    • Эльфи в июне устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.
    • Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.

    Фото: соцсети Евы Эльфи

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:54
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    Комментарии (18)
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    Semenycch
    1726903086
    Ничего криминального в этом нет, надеюсь у Козлова хватит мозгов понимать, что этих шлюх нужно применять по прямому назначению и не более! А вообще на сайте рекламировать потаскух достали!
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    spam2009
    1726906519
    да каждый второй так или иначе на нее подр..... ну вы понимаете))
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    DOCTOR PENALTY
    1726907505
    Сегодня после игры с Акроном отпишется. А Дзюба подпишется. ) ""
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    Krasnodar 123
    1726908969
    Подписался - МОЛОДЕЦ МУЖЧИНА!!!
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    Axe111
    1726909615
    Очередная новость ресурсика)
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    АлексМак
    1726910282
    И правильно сделал. Его личное дело, ибо пусть тренируется.
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    Гор--google
    1726910564
    Было бы странно, если бы в таком возрасте не подписался на такую тёлку. Никого не слушай пацан,е.и всё,что шаволится,пока возраст позволяет,а те кто осуждает,импотенты, и их много долбоё.ов.
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    Fialet
    1726916408
    Теперь ждём от него видео на тему Цзюбы.
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    FCSpartakM
    1726917741
    руки тоже нужно подкачать
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    FWSPM
    1726937364
    Главное что модель женского пола ))
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