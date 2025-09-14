Смолов снялся вместе со всемирно известной порнозвездой

Нападающий Федор Смолов встретился с порнозвездой Евой Эльфи.
Они снялись в совместном фотокадре.
- На Эльфи подписан полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.
- Ева в июне прошлого года устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.
- Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.
Фото: соцсети Евы Эльфи
Источник: телеграм-канал Евы Эльфи