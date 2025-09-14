Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов снялся вместе со всемирно известной порнозвездой

Сегодня, 10:03
9

Нападающий Федор Смолов встретился с порнозвездой Евой Эльфи.

Они снялись в совместном фотокадре.

  • На Эльфи подписан полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.
  • Ева в июне прошлого года устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.
  • Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.

Фото: соцсети Евы Эльфи

Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

Порнозвезда Ева Эльфи посетила матч Аргентина – Хорватия и сравнила его с одним из своих фильмов

Российская порноактриса Ева Эльфи выложила свои фото с финала ЧМ-2022

Источник: телеграм-канал Евы Эльфи
Россия. Премьер-лига БроукБойз Смолов Федор
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1757833880
Что нужно для того, чтобы стать всемирно известным футболистом? Неимоверный труд, иногда до изнеможения, в течении нескольких десятилетий из-за дня в день и весь этот труд должен быть помножен на великий талант! (Это не про это чудо в штанах) А что нужно для того, чтобы стать всемирно известной порнозвездой? Мохнатый вареник и океан цинизма и наглости?
Ответить
Боцман59rus
1757836107
_ не за горами фотосессии с педофилами
Ответить
Интерес
1757836284
Хорошая семейная пара получится.Совет да любовь.
Ответить
Ровесник Романцева
1757836424
С глупым лицом и тряпочками под мышкой позирует
Ответить
Taps
1757837063
До чего жадность доводит. Ждём в порнофильмах !
Ответить
FROLL007
1757839219
У Феди глазки то заблестели. Гыгыгы
Ответить
DMитрий
1757839295
Похоже тройничок был... Перед зоной во все тяжкие ударился?
Ответить
andr45
1757841551
Будет, чем руки занять на зоне
Ответить
Главные новости
Дзюба определил лучшего форварда РПЛ
12:17
Подробная статистика Захаряна против «Реала»
11:54
Радимов не верит в победу «Зенита» над «Балтикой»
11:43
8
В «Сосьедаде» предсказали будущее Захаряна
11:33
Неожиданный прогноз Губерниева на матч «Балтика» – «Зенит»
11:24
5
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
11:12
4
Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу
11:01
7
ВидеоЭкс-зенитовец одобрил удаление Станковича и назвал Деяна рецидивистом
10:34
4
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
10:26
5
Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»
10:18
10
Все новости
Все новости
Генич определил лучший город планеты
13:02
В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков
12:50
3
Казаков: «В России сейчас топ-поколение, сопоставимое с тем, что принесло стране 2 Кубка УЕФА и бронзу Евро»
12:38
Кобелев проанализировал игру «Спартака» и пришел к неутешительному выводу
11:01
7
Дзюба – об игре против защитников-легионеров «Краснодара»: «Они не понимают, что русский дух не сломить»
10:49
1
ВидеоЭкс-зенитовец одобрил удаление Станковича и назвал Деяна рецидивистом
10:34
4
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
10:26
4
Вратаря «Спартака» Максименко уличили в «очевидном спаде»
10:18
10
ФотоСмолов снялся вместе со всемирно известной порнозвездой
10:03
9
В «Спартаке» назвали первопричину удаления Станковича в дерби с «Динамо»
09:42
11
Реакция Рабинера на 2:2 «Динамо» и «Спартака»
09:15
7
Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Спартака»
00:54
3
Дзюба объяснил, что не так с Кордобой: «Это ненормально»
00:35
10
Оборону «Динамо» назвали цирком
00:32
7
ФотоВрач «Динамо» первым бросился на помощь истекавшему кровью спартаковцу Денисову
00:03
4
Динамовец Рубенс объяснил потерю очков со «Спартаком» «тупыми» ошибками: «Мы играли лучше»
Вчера, 23:41
7
Смородская дала прогноз, на сколько дисквалифицируют Станковича
Вчера, 23:27
2
Стало известно, на сколько матчей могут дисквалифицировать Станковича
Вчера, 23:13
19
Дзюба установил новый рекорд российского футбола
Вчера, 22:58
2
Мусаев считает, что в ворота «Краснодара» назначили спорный пенальти
Вчера, 22:48
3
Тренер «Спартака»: «Арбитры относятся к нам плохо»
Вчера, 22:46
9
Семин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»
Вчера, 22:40
4
Дзюба сказал, в чем он превосходит Роналду
Вчера, 22:33
5
Лунев назвал «мусорными» голы «Спартака» в ворота «Динамо»
Вчера, 22:31
17
Карпин сказал, в чем «Динамо» было хуже «Спартака»
Вчера, 22:27
1
Тюкавин – после матча со «Спартаком»: «Еле сдержался, чтобы не заплакать»
Вчера, 22:22
7
Дзюба назвал клуб, чемпионства которого он желает в этом сезоне
Вчера, 22:19
2
В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком»
Вчера, 22:18
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 