Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Российская порноактриса побывала на праздновании чемпионства «Барселоны»: есть два видео

    Российская порноактриса побывала на праздновании чемпионства «Барселоны»: есть два видео

    Российская порноактриса Ева Эльфи стала участницей чемпионского парада «Барселоны».

    В воскресенье каталонцы стали 27-кратными победителями Примеры и на следующий день праздновали это событие вместе с болельщиками.

    Эльфи присоединилась к торжественному мероприятию. Видео оттуда девушка выложила в соцсетях.

    Ева Эльфи известна любовью к Лионелю Месси. Она даже ездила в Катар, чтобы лично поддержать сборную Аргентины на триумфальном ЧМ-2022.

    Кстати, в январе «Бомбардир» делал материал о порноактрисе и ее пристрастиях в футболе. Узнаете много нового!

    Новости по теме
    «Барселона» может заплатить 45 миллионов за бразильского форварда
    Селюк вспомнил реакцию Аршавина на отказ «Зенита» продавать его в «Барселону» 1
    Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 