Российская порноактриса побывала на праздновании чемпионства «Барселоны»: есть два видео

Российская порноактриса Ева Эльфи стала участницей чемпионского парада «Барселоны».

В воскресенье каталонцы стали 27-кратными победителями Примеры и на следующий день праздновали это событие вместе с болельщиками.

Эльфи присоединилась к торжественному мероприятию. Видео оттуда девушка выложила в соцсетях.

Ева Эльфи известна любовью к Лионелю Месси. Она даже ездила в Катар, чтобы лично поддержать сборную Аргентины на триумфальном ЧМ-2022.

Кстати, в январе «Бомбардир» делал материал о порноактрисе и ее пристрастиях в футболе. Узнаете много нового!