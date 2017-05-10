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    Кузьмин: «Вся страна заждалась чемпионства «Спартака»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поздравил «Спартак» с долгожданным чемпионством. Напомним, что российский футболист является воспитанником красно-белых.

    — Что думаете о долгожданном чемпионстве «Спартака»? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?

    — Ну за «Спартаком», как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про «Спартак»? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака». Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.

    Источник: «Реальное время»

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    10.05.2017 15:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 мая 2017, 21:20

      Юным болелам Спартака можно простить такую чушь (на то они и болелы). Но когда такие слова говорит действующий футболист, то сразу же возникают сомнения в наличии у него интеллекта.

      1
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 10 мая 2017, 21:12

      ты бы за всю стану не говорил

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 17:10

      Думал не доживу,Спартак наконец то чемпиона вот он любим везде,народная советская команда,в Казахстане миллионы болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 17:09

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 мая 2017, 16:53

      От Рубина без Бердыева, кроме пердива уже и ждать нечего. А по сути, есть одно крылатое выражение про то, как не стоит свою шкуру путать с государственной.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2017, 15:49

      Насчет всей страны - это перебор. Статус народной он потерял, когда стал собственностью. А раньше - да, когда создавался, как противовес всяким ведомственным динамо, ЦСКА и прочим. Вот тогда за него болела вся страна

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > APchelov 10 мая 2017, 18:01

      Отчасти согласен. Но статус народной можно будет убрать только тогда, когда ЦСКА будет переименован в ЦСКБ( Центральный спортивный клуб бизнеса) и перестанет именоваться "армейцами".

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 10 мая 2017, 15:34

      Особенно Питер ждал чемпионство Спартака! Не надоело хрень эту нести?

      6
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      Рейтинг: +33422

      oyabun 10 мая 2017, 15:29

      Представители многих команд высказываются. В основном конечно, по-хорошему поздравляют. Неужели никто из журналюг так и не догадался взять интервью у нашей главной Российской звезды - Дзюбиньо? Очень хотелось бы от него услышать добрые слова поздравлений в адрес команды, в которой играл столько лет.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 10 мая 2017, 16:32

      Уверен ему уже обзвонились, но вот он что то язык в жопу засунул...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > filosof sparty 10 мая 2017, 20:02

      Эт точно. Он его туда засунул еще после очной встречи))

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