Кузьмин: «Вся страна заждалась чемпионства «Спартака»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поздравил «Спартак» с долгожданным чемпионством. Напомним, что российский футболист является воспитанником красно-белых.
— Что думаете о долгожданном чемпионстве «Спартака»? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?
— Ну за «Спартаком», как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про «Спартак»? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака». Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.
Источник: «Реальное время»