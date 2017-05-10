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Кузьмин: «Вся страна заждалась чемпионства «Спартака»

10 мая 2017, 15:21
11

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поздравил «Спартак» с долгожданным чемпионством. Напомним, что российский футболист является воспитанником красно-белых.

— Что думаете о долгожданном чемпионстве «Спартака»? 15 лет ждали фанаты. Следили за родной командой в этом сезоне?

— Ну за «Спартаком», как и за другими командами, я не слишком слежу, потому что хватает проблем. А так что можно сказать про «Спартак»? Вся страна, наверное, заждалась чемпионства «Спартака». Можно только поздравить их с хорошей игрой и титулом.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Кузьмин Олег
Комментарии (11)
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oyabun
1494419371
Представители многих команд высказываются. В основном конечно, по-хорошему поздравляют. Неужели никто из журналюг так и не догадался взять интервью у нашей главной Российской звезды - Дзюбиньо? Очень хотелось бы от него услышать добрые слова поздравлений в адрес команды, в которой играл столько лет.
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Roman Viktorovich
1494419697
Особенно Питер ждал чемпионство Спартака! Не надоело хрень эту нести?
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APchelov
1494420541
Насчет всей страны - это перебор. Статус народной он потерял, когда стал собственностью. А раньше - да, когда создавался, как противовес всяким ведомственным динамо, ЦСКА и прочим. Вот тогда за него болела вся страна
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neveldomha
1494424407
От Рубина без Бердыева, кроме пердива уже и ждать нечего. А по сути, есть одно крылатое выражение про то, как не стоит свою шкуру путать с государственной.
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Decorhome
1494425342
Согласен
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Mahone
1494425444
Думал не доживу,Спартак наконец то чемпиона вот он любим везде,народная советская команда,в Казахстане миллионы болельщиков.
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Ganymed1
1494439928
ты бы за всю стану не говорил
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Dominator777
1494440405
Юным болелам Спартака можно простить такую чушь (на то они и болелы). Но когда такие слова говорит действующий футболист, то сразу же возникают сомнения в наличии у него интеллекта.
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