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  • Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет

Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет

19 декабря 2019, 15:53
9

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Леонид Слуцкий близок к подписанию контракта с «Рубином».

«Леонид Слуцкий в самое ближайшее время станет главным тренером «Рубина». Уже официально. Пока можно говорить о том, что тренер подпишет контракт на пять лет – это действительно большой проект для клуба, сильная история.

Другие нюансы я вам уже сообщал – Олег Яровинский станет спортивным директором, Козко и Кузьмин войдут в штаб. Братья Березуцкие, как и прогнозировалось, нет», – написал Егоров в телеграме.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег Козко Сергей Слуцкий Леонид Яровинский Олег
Комментарии (9)
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Рубинище
1576762007
а, что не на 10 то сразу.
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mihail200606
1576762647
Эх, Викторыч, на черта тебе этот рубин..
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derrik2000
1576762986
Слуцкий в нашем чемпионате да-а-а-а-алеко не самый худший тренер. ЦСКА при нём ИГРАЛ, "Москва" тоже ИГРАЛА. "Стажировочку" в Гейропе прошёл, опять же Если принесёт пользу Рубину, т. е. нашему чемпионату в целом, буду только рад.
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InterMilLano1908
1576763090
Жаль, надеюсь не обманули что деньги нашли иначе жаль Леню
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латунный
1576764240
писец рупину
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Chernyi Lis
1578154518
слуцкий и рубин опять от защиты игра..( медленная еще ...((на пять леет!!!
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