Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Леонид Слуцкий близок к подписанию контракта с «Рубином».

«Леонид Слуцкий в самое ближайшее время станет главным тренером «Рубина». Уже официально. Пока можно говорить о том, что тренер подпишет контракт на пять лет – это действительно большой проект для клуба, сильная история.

Другие нюансы я вам уже сообщал – Олег Яровинский станет спортивным директором, Козко и Кузьмин войдут в штаб. Братья Березуцкие, как и прогнозировалось, нет», – написал Егоров в телеграме.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого