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    Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Леонид Слуцкий близок к подписанию контракта с «Рубином».

    «Леонид Слуцкий в самое ближайшее время станет главным тренером «Рубина». Уже официально. Пока можно говорить о том, что тренер подпишет контракт на пять лет – это действительно большой проект для клуба, сильная история.

    Другие нюансы я вам уже сообщал – Олег Яровинский станет спортивным директором, Козко и Кузьмин войдут в штаб. Братья Березуцкие, как и прогнозировалось, нет», – написал Егоров в телеграме.

    «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3189

      InterMilLano1908 3 минуты назад

      Жаль, надеюсь не обманули что деньги нашли иначе жаль Леню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6817

      derrik2000 4 минуты назад

      Слуцкий в нашем чемпионате да-а-а-а-алеко не самый худший тренер.
      ЦСКА при нём ИГРАЛ, "Москва" тоже ИГРАЛА. "Стажировочку" в Гейропе прошёл, опять же
      Если принесёт пользу Рубину, т. е. нашему чемпионату в целом, буду только рад.

      0
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      Рейтинг: +6420

      mihail200606 10 минут назад

      Эх, Викторыч, на черта тебе этот рубин..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      Рубинище 21 минуту назад

      а, что не на 10 то сразу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      Борат 49 минут назад

      неужели Лёня разочаровался в Европе?
      гы-гы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +909

      Frankfurt Am Main > Борат 3 минуты назад

      Лёня показал свою силу, там другой уровень..

      0
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