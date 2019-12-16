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«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

16 декабря 2019, 14:13
22

«Рубин» в твиттере опубликовал gif-изображение с креслом-качалкой, на котором изображено лого клуба. Кресло при этом раскачивается.

По всей видимости, казанцы намекнули на назначение на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Тренер известен своей привычкой раскачиваться на кресле во время матчей.

  • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
  • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
  • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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Spinorr
1576495134
О, только не Слуцкого!
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bset
1576496805
Лучше бы в Европе остался...
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DOCTOR PENALTY
1576498123
Подходящий кандидат для окончательного убийства клуба.
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АКС-74У
1576500812
Кресло раскачивается, тренер раскачивается, команда раскачивается...
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Дедуктор
1576502901
Трусливая команда, отсиживающаяся в обороне. И ссыкун Слуцкер. Созданы друг для дружки. Худо, что последние две казанские калеки на стадион ходить перестанут.
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Дедуктор
1576503748
Слуцкер вообще не тренер, ИМХО. С ЦСКА взял кучку титулов на багаже Газзаева и чемодане Гинера. А реально - брехливый трусливый мужик, не более. На Васю Уткина, кстати, похож. Одно поля овощи. Настоящие профи без работы. Аленичева или Тихонова пригласили бы, например.
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Серж 69
1576504728
К Слуцкому отношусь нейтрально,пожелаю ему тут удачи,не всё же по заграницам мотаться,но ,новости довольно неожиданные.Только вот не кажется мне,что получится у него вторым Бердыевым стать,это невозможно,да и не чета он Бердыеву...Хотя что гадать,поживём-увидим.
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RJM555
1576505885
это клуб качается слуцхер тут вообще не причем
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erma
1576529716
Если долго смотреть на это кресло, то кажется, что оно подмигивает тебе лицом Слуцкого.
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MichelWB
1576531051
Возвращение блудного стулошатателя. Страшное ругательство от Слуцкого: Я твой стул шатал!
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