Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

    «Рубин» в твиттере опубликовал gif-изображение с креслом-качалкой, на котором изображено лого клуба. Кресло при этом раскачивается.

    По всей видимости, казанцы намекнули на назначение на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Тренер известен своей привычкой раскачиваться на кресле во время матчей.

    • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
    • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
    • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

    «РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +317

      АКМ-74У 25 минут назад

      Кресло раскачивается, тренер раскачивается, команда раскачивается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15138

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Подходящий кандидат для окончательного убийства клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      yaran56 1 час назад

      Шаронову надо было дать шанс, атакующая игра которую он практиковал могла дать результаты, но не сразу. У чинуш около футбольных похоже зуд в одном месте не даёт покоя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      yaran56 1 час назад

      Кому в голову приходят такие бредовые мысли, интересно чего они там курят, что такие глюки их посещают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13121

      bset 1 час назад

      Лучше бы в Европе остался...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Питерский князь 1 час назад

      В Рубине, нужно было ставить электрический стул.
      =)))
      Клуб, в полной жопе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +991

      Из Твери Леха 1 час назад

      Кресла на Казань-арене все равно пустуют, хоть будет кому покачаться на них.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8884

      KLIM777 > Из Твери Леха 1 час назад

      скрип будет слышен до кремля)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Spinorr 2 часа назад

      О, только не Слуцкого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4548

      Lester84 2 часа назад

      Слуцкому не надоело еще на руины приходить? Третий раз подряд на одни и те же грабли лезет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74818
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru