«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

«Рубин» в твиттере опубликовал gif-изображение с креслом-качалкой, на котором изображено лого клуба. Кресло при этом раскачивается.

По всей видимости, казанцы намекнули на назначение на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Тренер известен своей привычкой раскачиваться на кресле во время матчей.

Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.

По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.

В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»