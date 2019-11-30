«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

Леонид Слуцкий уже готов рассматривать варианты продолжения карьеры. Сегодня специалист подал в отставку с поста главного тренера «Витесса».

Через несколько дней тренер планирует вылететь в Россию и провести переговоры с «Динамо». Также в Слуцком заинтересованы «Сочи» и «Рубин». Сейчас россиянин занимается организационными вопросами, связанными с уходом из «Витесса».

Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.

«Витесс» в Эредивизие идет шестым.

«Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды