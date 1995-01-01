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    «РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

    Леонид Слуцкий уже готов рассматривать варианты продолжения карьеры. Сегодня специалист подал в отставку с поста главного тренера «Витесса».

    Через несколько дней тренер планирует вылететь в Россию и провести переговоры с «Динамо». Также в Слуцком заинтересованы «Сочи» и «Рубин». Сейчас россиянин занимается организационными вопросами, связанными с уходом из «Витесса».

    • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
    • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
    • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

    В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22022

      gol_kak_sokol 12 минут назад

      Кто подберет лузера, тот окажется в проигрыше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10610

      vladimir-7 16 минут назад

      Сначала Слуцкому нужно ознакомиться и с другими предложениями из
      России, которые появятся после подтверждения его ухода из Витесса,
      а потом принимать решение куда переходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      Decorhome 27 минут назад

      Болею за Слуцкого. Думаю из трех команд, Динамо больше подходит

      2
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      Рейтинг: +1610

      giluxa1963 32 минуты назад

      пойдет в Динамо и выведет их в призеры

      2
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      Рейтинг: +146

      Мудакам 35 минут назад

      из РБ уже все как всегда известно

      0
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