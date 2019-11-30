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  • «РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

«РБ»: Слуцкий через несколько дней проведет переговоры с «Динамо». Также в тренере заинтересованы «Сочи» и «Рубин»

30 ноября 2019, 16:16
12

Леонид Слуцкий уже готов рассматривать варианты продолжения карьеры. Сегодня специалист подал в отставку с поста главного тренера «Витесса».

Через несколько дней тренер планирует вылететь в Россию и провести переговоры с «Динамо». Также в Слуцком заинтересованы «Сочи» и «Рубин». Сейчас россиянин занимается организационными вопросами, связанными с уходом из «Витесса».

  • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
  • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
  • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Динамо Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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giluxa1963
1575121256
пойдет в Динамо и выведет их в призеры
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Decorhome
1575121584
Болею за Слуцкого. Думаю из трех команд, Динамо больше подходит
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vladimir-7
1575122203
Сначала Слуцкому нужно ознакомиться и с другими предложениями из России, которые появятся после подтверждения его ухода из Витесса, а потом принимать решение куда переходить.
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nailvakh
1575123532
это что за клоунада, ни в какое динамо слуцкий не пойдет, он слишком адекватный для этого
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Из Твери Леха
1575124171
Конечно же в Москву, на тепленькое ВТб-шное место.
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APchelov
1575124599
Слуцкому надо брать сразу три команды. Глядишь, какая-нибудь и победит
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JTherry
1575130313
на место Ганчаренки претендует?))
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BAIv
1575131139
В сочи тепло, в динамо денег больше, оба проекта мутные.
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Muboraksho
1575134077
Давно пора ему в Россию. Тренер типа Лобановского всегда хороши.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575191071
Истеричка.
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