В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

Собрали все, что происходило со Слуцким за это время.

Матч с «Херенвеном» для «Витесса» – тотальный ужас. За 21 минуту «Витесс» забил два, уверенно вел по игре. Но к концу первого тайма пропустил первый мяч и рассыпался. Дальше – еще два гола «Херенвена» за шесть минут и неожиданное поражение, которое выбило «Витесс» на 7 место («Херенвен» поднялся на четвертую строчку).

Для «Витесса» это пятое подряд поражение в чемпионате Голландии (последний раз в чемпионате Слуцкий побеждал 19 октября: разнес «Венло» – 4:0). После поражения от «Херенвена» в эфире голландского ТВ Слуцкий сделал неожиданное заявление:

«Впервые в карьере мой клуб проиграл пять раз подряд. Я много работал, но мне также нужно думать о клубе, игроках и болельщиках. Может быть, кто-то вернет все в нужное русло. Это было фантастическое время, но фантастическое время также подходит к концу. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех в клубе. На этом мой период в «Витессе» заканчивается. Я пытался придать игрокам уверенность, но сейчас остановлюсь».

С момента подписания (с марта прошлого года) контракта Слуцкого с «Витессом» прошло почти два года (точнее – 631 день, хотя тренером он стал только с лета-2018). За это время в его жизни произошло много важного (и интересного).

• До первой тренировки в «Витессе» (которая состоялась 24 июня) комментировал матчи чемпионата мира на Первом канале. За это время пошутил про Навального и получил респекты от футболистов сборной. Дзюба сказал: «Викторыч очень круто комментирует, он лучший».

В конце 2018-го Слуцкий и Дементьев получили «Золотой граммофон» за тот матч.

• В свое первое трансферное окно при Слуцком «Витесс» подписал 12 игроков (ушли 10 человек) – одна из самых активных кампаний за последние годы. Президент «Витесса» Валерий Ойф тогда говорил, что ему нравится, что Слуцкий так настроен в плане перестройки команды.

• «Витесс» при нем забил 4 гола в дебютном матче (впервые в истории «Витесса»), но вылетел из Лиги Европы.

• Знаменитая ошибка Слуцкого: хотел сказать, что уйдет, если президент уволит его. Но перепутал «sack» с «suck», и президент в том предложении сделал кое-что другое.

| Het interview van Hans Kraay met Slutskiy voorafgaand aan PSV – Vitesse is ook in Rusland bepaald niet onopgemerkt gebleven...#vitutr https://t.co/hFKSuQ6eU4 pic.twitter.com/wi1RWUlrTE — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 10, 2018

Слуцкий потом говорил, что ничего он не ошибся. Проблема в том, что в языковой школе, в которую он ходил в Англии, все говорили именно так, как он сказал.

• Пригласил братьев Березуцких в тренерский штаб «Витесса».

• В феврале у «Витесса» была четырехматчевая безвыигрышная серия. Реакция Слуцкого: «Конечно, никакой паники у меня нет. С чего бы? Я же не 16-летняя девочка. В моей карьере были сотни моментов гораздо сложнее текущего».

• Снялся в «Красаве»: рассказал о Голландии и местном футболе.

• Поругался с арбитром Сердаром Гезюбююком. После матча с ПСВ сказал: «Пожалуйста, защитите нас от Гезюбююка, потому что он худший судья в мире. И, возможно, у него какие-то личные трудности со мной. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю. Я спросил его, почему он не посмотрел повтор. Он сказал, что был уверен. Это значит, что он слишком эгоистичный, слишком заносчивый и не очень хороший судья».

Гезбююк ответил, что был в шоке от этих слов. Слуцкого же дисквалифицировали на один матч.

Слуцкий в огне: не выигрывал месяц, хитово оскорбил судью, получил дисквалификацию

• «Витесс» в прошлом сезоне был пятым. В плей-офф за путевку в ЛЕ выбил «Гронинген» и проиграл «Утрехту».

По итогам сезона Слуцкий сказал: «Оцениваю сезон сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят».

• В августе завел страницу в инстаграме (за день собрал подписчиков больше, чем «Витесс» за 4 года). Чаще всего там появляются серьезные вещи. Но иногда – смешные посты.

text text text Публикация от text (@leonid.slutsky) 20 Авг 2019 в 12:12 PDT

• Выдал лучший старт в истории «Витесса» и в октябре установил клубный рекорд: набрал 23 очка в первых десяти турах.

• Поругался с Рихедли Базуром. Тот на тренировке сказал Слуцкому: «*** [Иди к черту], я не буду играть за твою команду». Базура отстранили от тренировок. Через неделю Базур извинился и вернулся к тренировкам.

Интересно, что конфликт начался с ссоры Базура с нападающим Гротом. В первом матче после возвращения Базур пасовал всем партнерам по «Витессу». Кроме Грота.

• В начале ноября Слуцкий пригласил Хонду в «Витесс», подписав с ним контракт до конца сезона.

Дальше были поражения, болельщицкие хештеги в социальных сетях с призывом уволить Слуцкого и сама отставка Слуцкого. Несмотря на негатив, который был вокруг «Витесса» в последнее время, многие футболисты «Витесса» (в том числе и бывшие) респектовали Слуцкому.

text text text Публикация от text (@leonid.slutsky) 29 Ноя 2019 в 2:02 PST

Мартин Эдегор прокомментировал прощальный пост Слуцкого.

Капитан «Витесса» Линссен говорил: «Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь».

Бывший защитник «Витесса» Александр Бюттнер еще в прошлом сезоне сказал: «Слуцкий знает, как использовать игроков на поле. И очень добрый. Для «Витесса» это лучший тренер, который только мог быть».

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Слуцкий комментирует сборную. И как он?