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    Слуцкий в огне: не выигрывал месяц, хитово оскорбил судью, получил дисквалификацию


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 12:05
    «Витесс» играет весело, но падает в таблице.

    Весна без побед

    В начале февраля Слуцкого могли отправить в отставку, но в клубе сошлись на новом шансе. «Витесс» сразу выдал три победы подряд, а с наступлением марта закончились проходные соперники. Все опять вернулось к плохому итогу.

    Поражение от «Хераклеса» и четыре ничейных результата («Фейеноорд, «Ден Хааг», АЗ, ПСВ) – сомнительный результат работы Слуцкого. Возможно, именно из-за неудачной серии Слуцкий психовал особенно сильно.

    В матче с ПСВ его команда была ближе к победе. «Витесс» трижды вел в счете, но два раза получил пенальти. Лидеры чемпионата сравняли счет уже в добавленное время. Для них ничья все равно стала плохим результатом.

    «Аякс» сравнялся с ПСВ и теперь обходит их по дополнительным показателям. «Витесс» не побеждал со 2 марта, а в таблице упал уже на седьмое место. Это граница зоны плей-офф за попадание в Лигу Европы. Все шатко: «Гронинген» и «Витесс» отстают всего на один успешный матч.

    Повезло с дисквалификацией

    Бан на один матч с еще одним условным – хорошее разрешение ситуации по конфликту Слуцкого и арбитра Гезюбююка. После матча с ПСВ тренер выдал огненную пресс-конференцию, где раскритиковал Гезюбююка за его решения.

    Основные тезисы из общего интервью и комментария для канала Тимура Журавеля:

    • Слуцкий назвал Гезюбююка эгоистичным, заносчивым и худшим в мире судьей.
    • Тренер считает, что у арбитра к нему личная неприязнь.
    • Гезюбююк с ним не здоровается и не прощается, а ошибается не в первый раз.
    • Главная претензия Слуцкого сейчас – арбитр не посмотрел VAR, когда мог.
    • Слуцкому было все равно на возможную дисквалификацию.

    По «Витессу» Слуцкого и Гезюбююку есть важный факт – во всех четырех матчах с судейством Сердара команда не выиграла. Ничейная встреча с АЗ в третьем туре оказалась единственной, где Гезюбююк не показывал игрокам «Витесса» красные карточки.

    В матче с «Фейеноордом» (1:2) их было даже две. Еще Гезюбююк обслуживал игру ПСВ и «Витесса» в первом круге. Тогда «Витесс» играл в меньшинстве с 14-й минуты, а ПСВ победил с минимальным счетом.

    Новое удаление случилось в конце матча, как и спорный пенальти. Гезюбююк отреагировал на слова Слуцкого высказыванием, что они были на разных матчах. Уже в другом интервью Слуцкий предложил Сердару разрешить все за чашкой кофе.

    Развивает молодежь, шутит

    Ничего страшного по-прежнему не случилось. «Витесс» все еще сохраняет нормальные шансы на борьбу за попадание в Лигу Европы, а в команде хорошая атмосфера. Слуцкий и Березуцкие подкалывают игроков, а особенно достается Вячеславу Караваеву. Его Слуцкий прозвал сборщиком из ИКЕА, когда Караваев помогал партнерам собирать шкафы.

    Была у Слуцкого ситуация, которое напомнило произошедшее между Кепой и Сарри в финале английского кубка. Нападающий Дауда получил травму в матче с НАК, но даже с сигналом врачей все равно отказывался покидать поле. «Я остановил его. Все-таки 100 килограммов против 60», – посмеялся Слуцкий.

    Лучший бомбардир «Витесса» по-прежнему Брайан Линссен (9 голов), но игра против «Ден Хаага» открыла для него хорошего помощника. Хет-трик оформил 18-летний нападающий Томас Бейтинк. До этого Томас забивал команде НАК, а еще отличился в матче с АЗ. Всего у Бейтинка пять голов за 12 матчей, а в среднем он выходит на 36 минут.

    До завершения основного чемпионата «Витессу» осталось провести пять матчей. 23 апреля команда сыграет с «Аяксом», а ближайший матч проведет с конкурентами из «Утрехта». Это главные сложности для Слуцкого на оставшемся отрезке. От него по-прежнему ждут побед и продолжения борьбы за место в еврокубках.

    Видео взяты с каналов ПСВ и «Ден Хаага» на YouTube

    Тут еще больше информации о Слуцком в Голландии:

    Проблемы Слуцкого в Голландии: поражения, трусливая тактика, русские помощники

    Слуцкий радовался победе в два мяча, а через минуту получил ничью

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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