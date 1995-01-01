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    Слуцкий – после матча с ПСВ: «Судья считает себя богом. Худший арбитр, которого я видел в своей жизни»

    «Витесс» дома сыграл вничью с ПСВ в матче 29-го тура Эредивизие (3:3). Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий раскритиковал судейство.

    • Главный арбитр матча Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота «Витесса».
    • Один из них – на 91-й минуте при счете 3:2 в пользу команды Слуцкого.
    • Удар реализовал полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано.

    «Он не посмотрел этот момент. Он не использовал VAR. На мой взгляд, дело в его личном отношении. Три раза подряд он допускал одну и ту же ошибку.

    Ни в одном матче Эредивизие я не думал о работе судьи. Абсолютно топовый уровень. Уровень Лиги чемпионов. Все судьи очень открытые, дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается. Никогда не жал руку, никогда не отвечал ни на один мой вопрос, когда я задавал их ему – когда спрашивал, почему он не использовал VAR.

    Он высокомерный. Он эгоистичный. Он считает себя богом, думает, что 21 тысяча людей приходит посмотреть его игру, но это не его игра. Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он только судья. Игроки – самые важные люди в игре. А он считает себя самым важным. За десять месяцев в Голландии я ни разу не видел такого человека, как он – никогда не жмет руку, не здоровается, не прощается, никогда не ошибается, никогда не объясняет ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный, худший судья в мире, которого я видел в своей жизни», – сказал Слуцкий.

    • «Витесс» с 43 очками занимает седьмое место.
    • ПСВ с 71 очком идет вторым.

    Источник: FOX Sports

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      CSKA57 32 секунды назад

      ПСВ явно вытягивают!

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      Рейтинг: +2737

      Агасфер 37 минут назад

      Да,судейство было ужасным и необъективным! Он один раз использовал ВАРево...чтобы отменить пенальти в ворота ПСВ и наказать штрафным "Витесс".Отобрал негодяй победу у блестяще играющего в этом матче "Витесса".Игра была -огонь! По ТВ рядом с компом "стоял" "Локо-"Зенит",но он и "рядом не стоял".

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