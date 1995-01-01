«Витесс» дома сыграл вничью с ПСВ в матче 29-го тура Эредивизие (3:3). Главный тренер хозяев Леонид Слуцкий раскритиковал судейство.

Главный арбитр матча Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота «Витесса».

Один из них – на 91-й минуте при счете 3:2 в пользу команды Слуцкого.

Удар реализовал полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано.

«Он не посмотрел этот момент. Он не использовал VAR. На мой взгляд, дело в его личном отношении. Три раза подряд он допускал одну и ту же ошибку.

Ни в одном матче Эредивизие я не думал о работе судьи. Абсолютно топовый уровень. Уровень Лиги чемпионов. Все судьи очень открытые, дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается. Никогда не жал руку, никогда не отвечал ни на один мой вопрос, когда я задавал их ему – когда спрашивал, почему он не использовал VAR.

Он высокомерный. Он эгоистичный. Он считает себя богом, думает, что 21 тысяча людей приходит посмотреть его игру, но это не его игра. Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он только судья. Игроки – самые важные люди в игре. А он считает себя самым важным. За десять месяцев в Голландии я ни разу не видел такого человека, как он – никогда не жмет руку, не здоровается, не прощается, никогда не ошибается, никогда не объясняет ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный, худший судья в мире, которого я видел в своей жизни», – сказал Слуцкий.