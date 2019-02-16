Проблемы Слуцкого в Голландии: поражения, трусливая тактика, русские помощники

«Витесс» не выигрывает уже месяц.

«Витесс» идет на пятом месте и пока выполняет задачу по борьбе за попадание в Лигу Европы. Во всем этом выделяются зимние неудачи: в последних матчах команда играла ужасно и уступила середнякам. Кубковое поражение от АЗ простительно, ноль очков в играх с «Гронингеном» и «Фортуной» – плохой итог. Отдельной историей стала встреча с «Херенвеном», где VAR лишил «Витесс» двух очков.

Пошли слухи, что «Витесс» принял решение об увольнении Слуцкого. 11 февраля прошла встреча Слуцкого и руководства «Витесса», но на ней не обсуждался вопрос увольнения. Тренер продолжает работу с командой, хотя по перспективам «Витесса» есть вопросы. От третьего места клуб отстает уже на 12 очков.

Статистические факты только добавляют пессимизма:

В трех матчах подряд «Витесс» пропускал в добавленное время. Особенно обидно вышло в проигранной игре с «Фортуной», где до 74-й минуты «Витесс» вообще вел в счете.

«Витесс» идет в числе лидеров по ничейным результатам (6). Столько же у «Эммена» и «Ден Хаага», а лидирует «Херенвен» (8).

С момента победной игры в Кубке Голландии с неизвестной командой «Козаккен Бойз» (2:1) прошло уже шесть официальных матчей. Во всех этих играх «Витесс» пропускал не менее двух мячей. Интересно, что «Витесс» по-прежнему имеет положительную разницу голов (+5).

Почему такой спад?

Чемпионат Голландии планово уходил почти на месячный перерыв. В это время «Витесс» играл только товарищеские матчи и готовился к возобновлению сезона. Сначала клуб проиграл «Вольфсбургу» (0:3), а потом ожидаемо справился с шотландским «Ливингстоном» (3:2). Есть ощущение, что за время перерыва «Витесс» потерял уверенность.

В первой январской игре команда обыграла «Эксельсиор» (3:2), но уже по ней прослеживались проблемы с обороной и реализацией. Дебютант Рихонел Маргарет плакал в раздевалке, когда не использовал два хороших момента. Но тогда 18-летнего парня сильно не ругали, потому что «Витесс» все равно победил.

В кубковой встрече АЗ полностью превзошел «Витесс» по игре и по счету (2:0). Особенно показательной выглядит статистика ударов (17-7). Здесь был спорный момент с первым голом, когда возникло подозрение на уход мяча за лицевую линию. В итоге гол засчитали, а «Витесс» так ничего и не создал в ответ. Кстати, единственной заменой от Слуцкого был выход того самого Маргарета.

Матч с «Фортуной» проиграли из-за неудачных действий голкипера Эдуарду. Он вышел на угол штрафной и отдал передачу сопернику. Вернуться в ворота после его удара Эдуарду уже не успел, а на отыгрыш у «Витесса» оставались две минуты добавленного времени. «Конечно, я должен был сыграть по-другому. Это был плохой пас, который я хотел довести до партнера. Ужасно ошибся, а противник пробил и забил», – говорил вратарь после того матча.

В матче с «Гронингеном» Слуцкий использовал слишком защитную тактику, а его команда всего один раз пробила в створ ворот соперника. Совпадение, что этот удар оказался голевым и держал ничью до старта добавленных минут. Момент с решающим мячом обозначил индивидуальную слабость защитников «Витесса»: перед ударом футболист «Гронингена» прошел трех игроков.

Видео взято с канала «Гронингена» на YouTube

Что об этом говорят?

Voetbalprimeur выделяет несколько вещей, которые происходят в команде: Слуцкий отказывается от атакующей модели, держится русских помощников и игнорирует слова опытного ассистента Эдварда Стюринга. Владелец клуба Валерий Ойф полностью поддерживает кандидатуру Слуцкого, но против его решений выступают почти все работники команды. Ойф определяет политику «Витесса», поэтому на Слуцкого их негатив пока не влияет.

Soccernews ссылается на De Gelderlander и пишет, что Слуцкий все-таки прислушался к мнению других. На игру против команды «Виллем II» все ожидают выхода в старте новичка Дарфалу и перевод в центр нападения лучшего бомбардира клуба Линсена. Они составят пару нападающих при схеме 4-4-2. Из-за этих тактических перемен Слуцкому придется пожертвовать местом в составе для защитника Майкла ван дер Верффа. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил два гола.

De Gelderlander делает акцент на том, что Слуцкий не был первым выбором для «Витесса» этим летом. Все ждали решения Джона ван ден Брома, но тот остался в АЗ. Уже потом «Витесс» провел переговоры со Слуцким и взял его в клуб. Важно, что издание опубликовало эту информацию в момент, когда «Витесс» проиграл «Гронингену». В кризисной ситуации на Слуцкого давят со всех сторон.

Реакция на проблемы

Руководство «Витесса» сразу обозначило позицию, что Слуцкий продолжит работу с «Витессом». Сам Слуцкий вообще сравнил себя с подростками: «Никакой паники у меня нет. С чего бы? Я же не 16-летняя девочка. Проходил через сотни моментов сложнее этого. Нам не везет в реализации, поэтому мы ошибаемся. Думаю, что все это просто случайность».

Защитник Александр Бюттнер поддерживает Слуцкого: «Все зависит от нас. Мы способны играть намного лучше. И для этого не нужно оглядываться на тренера. Если что-то не получается на поле, то мы достаточно опытные и мудрые, чтобы самим поменять ход игры. Так что если нужно быть более агрессивными, то все зависит от нас. В этом действительно нет вины тренера».

Сегодня «Витесс» сыграет с командой «Виллем II», которая занимает 11 место. Потом будут игры с «Эмменом» и клубом НАК – они идут еще ниже. Шансы на исправление ситуации еще есть, но давление на Слуцкого увеличивается. В Голландии его больше не поддерживают так, как это было в начале сезона.

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