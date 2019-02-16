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    Проблемы Слуцкого в Голландии: поражения, трусливая тактика, русские помощники


    4
    Голосов: 4
    16.02.2019 16:30
    «Витесс» не выигрывает уже месяц.

    «Витесс» идет на пятом месте и пока выполняет задачу по борьбе за попадание в Лигу Европы. Во всем этом выделяются зимние неудачи: в последних матчах команда играла ужасно и уступила середнякам. Кубковое поражение от АЗ простительно, ноль очков в играх с «Гронингеном» и «Фортуной» – плохой итог. Отдельной историей стала встреча с «Херенвеном», где VAR лишил «Витесс» двух очков.

    Пошли слухи, что «Витесс» принял решение об увольнении Слуцкого. 11 февраля прошла встреча Слуцкого и руководства «Витесса», но на ней не обсуждался вопрос увольнения. Тренер продолжает работу с командой, хотя по перспективам «Витесса» есть вопросы. От третьего места клуб отстает уже на 12 очков.

    Статистические факты только добавляют пессимизма:

    • В трех матчах подряд «Витесс» пропускал в добавленное время. Особенно обидно вышло в проигранной игре с «Фортуной», где до 74-й минуты «Витесс» вообще вел в счете.
    • «Витесс» идет в числе лидеров по ничейным результатам (6). Столько же у «Эммена» и «Ден Хаага», а лидирует «Херенвен» (8).
    • С момента победной игры в Кубке Голландии с неизвестной командой «Козаккен Бойз» (2:1) прошло уже шесть официальных матчей. Во всех этих играх «Витесс» пропускал не менее двух мячей. Интересно, что «Витесс» по-прежнему имеет положительную разницу голов (+5).

    Почему такой спад?

    Чемпионат Голландии планово уходил почти на месячный перерыв. В это время «Витесс» играл только товарищеские матчи и готовился к возобновлению сезона. Сначала клуб проиграл «Вольфсбургу» (0:3), а потом ожидаемо справился с шотландским «Ливингстоном» (3:2). Есть ощущение, что за время перерыва «Витесс» потерял уверенность.

    В первой январской игре команда обыграла «Эксельсиор» (3:2), но уже по ней прослеживались проблемы с обороной и реализацией. Дебютант Рихонел Маргарет плакал в раздевалке, когда не использовал два хороших момента. Но тогда 18-летнего парня сильно не ругали, потому что «Витесс» все равно победил.

    В кубковой встрече АЗ полностью превзошел «Витесс» по игре и по счету (2:0). Особенно показательной выглядит статистика ударов (17-7). Здесь был спорный момент с первым голом, когда возникло подозрение на уход мяча за лицевую линию. В итоге гол засчитали, а «Витесс» так ничего и не создал в ответ. Кстати, единственной заменой от Слуцкого был выход того самого Маргарета.

    Матч с «Фортуной» проиграли из-за неудачных действий голкипера Эдуарду. Он вышел на угол штрафной и отдал передачу сопернику. Вернуться в ворота после его удара Эдуарду уже не успел, а на отыгрыш у «Витесса» оставались две минуты добавленного времени. «Конечно, я должен был сыграть по-другому. Это был плохой пас, который я хотел довести до партнера. Ужасно ошибся, а противник пробил и забил», – говорил вратарь после того матча.

    В матче с «Гронингеном» Слуцкий использовал слишком защитную тактику, а его команда всего один раз пробила в створ ворот соперника. Совпадение, что этот удар оказался голевым и держал ничью до старта добавленных минут. Момент с решающим мячом обозначил индивидуальную слабость защитников «Витесса»: перед ударом футболист «Гронингена» прошел трех игроков.

    Видео взято с канала «Гронингена» на YouTube

    Что об этом говорят?

    Voetbalprimeur выделяет несколько вещей, которые происходят в команде: Слуцкий отказывается от атакующей модели, держится русских помощников и игнорирует слова опытного ассистента Эдварда Стюринга. Владелец клуба Валерий Ойф полностью поддерживает кандидатуру Слуцкого, но против его решений выступают почти все работники команды. Ойф определяет политику «Витесса», поэтому на Слуцкого их негатив пока не влияет.

    Soccernews ссылается на De Gelderlander и пишет, что Слуцкий все-таки прислушался к мнению других. На игру против команды «Виллем II» все ожидают выхода в старте новичка Дарфалу и перевод в центр нападения лучшего бомбардира клуба Линсена. Они составят пару нападающих при схеме 4-4-2. Из-за этих тактических перемен Слуцкому придется пожертвовать местом в составе для защитника Майкла ван дер Верффа. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил два гола.

    De Gelderlander делает акцент на том, что Слуцкий не был первым выбором для «Витесса» этим летом. Все ждали решения Джона ван ден Брома, но тот остался в АЗ. Уже потом «Витесс» провел переговоры со Слуцким и взял его в клуб. Важно, что издание опубликовало эту информацию в момент, когда «Витесс» проиграл «Гронингену». В кризисной ситуации на Слуцкого давят со всех сторон.

    Реакция на проблемы

    Руководство «Витесса» сразу обозначило позицию, что Слуцкий продолжит работу с «Витессом». Сам Слуцкий вообще сравнил себя с подростками: «Никакой паники у меня нет. С чего бы? Я же не 16-летняя девочка. Проходил через сотни моментов сложнее этого. Нам не везет в реализации, поэтому мы ошибаемся. Думаю, что все это просто случайность».

    Защитник Александр Бюттнер поддерживает Слуцкого: «Все зависит от нас. Мы способны играть намного лучше. И для этого не нужно оглядываться на тренера. Если что-то не получается на поле, то мы достаточно опытные и мудрые, чтобы самим поменять ход игры. Так что если нужно быть более агрессивными, то все зависит от нас. В этом действительно нет вины тренера».

    Сегодня «Витесс» сыграет с командой «Виллем II», которая занимает 11 место. Потом будут игры с «Эмменом» и клубом НАК – они идут еще ниже. Шансы на исправление ситуации еще есть, но давление на Слуцкого увеличивается. В Голландии его больше не поддерживают так, как это было в начале сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Витесс»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +180

      Футурист 18 февраля 2019, 11:05

      трусливая тактика - это на самом деле про Леню! Слава богу ушел из ЦСКА. с Гончаренко игра преобразилась и смотреть приятно

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 17 февраля 2019, 23:21

      Слуцкий доработает до лета, а по итогам сезона его уволят. В Голландии на удержание счет не играют, и ошибок соперника, чтобы забить не ждут, эта тактика там не работает. Зря Слуцкий пошел после чемпионшипа в Эредивизие. А вот в Италии у него бы наверняка получилось. Там, я думаю, его все поняли и поддержали бы. Другое дело что таких тренеров как Слуцкий там, в Италии, полная биржа труда.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2019, 20:42

      помощники это кто? березы что ли?))) да гнать их оттуда чтобы не мешали..

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 февраля 2019, 11:37

      Старая картинка : Все его обожают ,а игры нет....
      Еще потерпят чуток и как в ,,Hall City,, - досвидос.
      Мужик нормальный - ему бы не либеральничать...

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 17 февраля 2019, 04:47

      Трусливый футбол заметили не только в Голландии. В ЦСКА господа он тоже был..

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 16 февраля 2019, 19:29

      Клуб слуцкого - Уфа.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Леха из Твери 16 февраля 2019, 19:44

      Да, далеко Тверь от Голландии.

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 16 февраля 2019, 18:25

      Думай не по армейски...Дай Полёт фантазии...Это не Армия...

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 февраля 2019, 18:04

      проблема бомбардира в хреновых и в большенстве своем свиных журналюгах

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 февраля 2019, 17:24

      вот леня нахрен тебе нужен был этот витясс?команда не о чем а паники пипец))))

      1
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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 16 февраля 2019, 17:16

      Да чему тут удивляться и максимум, что светит Витессу это 5е место, ну не может тягаться Леня с командой против АЗ, ПСВ, Аякса и Фейнорда

      7
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