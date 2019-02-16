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    Бюттнер: «Витесс» способен играть намного лучше. Все зависит не столько от Слуцкого, сколько от нас»

    Защитник «Витесса» Александр Бюттнер перед матчем против «Виллема II» в рамках высказался о критике в адрес главного тренера Леонида Слуцкого. Российского специалиста упрекают в излишне оборонительном футболе.

    «Все зависит от нас. Мы способны играть намного лучше. И для этого не нужно оглядываться на тренера. Если что-то не получается на поле, то мы достаточно опытные и мудрые, чтобы самим поменять ход игры. Так что если нужно быть более агрессивными, то все зависит от нас.

    В этом действительно нет вины тренера. Если мы будем выигрывать, то вы не услышите разговоров о тактике.

    Я могу взять инициативу в свои руки, но я не должен быть одинок в этом. Возможно, одной победы не будет достаточно. Но выиграв, мы заставим некоторых замолчать. И, конечно же, мы хотим победить, показав отличный футбол», – заявил футболист.

    Источник: Omroep Gelderland

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    16.02.2019 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 13:14

      От вашей игры на футбольном поле в большей степени, к сожалению зависит судьба тренера и всего тренерского штаба, а не количество евро падающих на карточку...

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